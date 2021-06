Genee strikt Nijhuis als vaste sidekick: ‘Mooie aanwinst voor ons team!’

Maandag, 14 juni 2021 om 09:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:25

Bas Nijhuis is vanaf deze maandag dagelijks te horen op de radio. De toparbiter schuift elke dag tussen 16.00 en 19.00 uur aan bij het radioprogramma van Wilred Genee en zijn sidekick Niels van Baarlen en op Radio Veronica om over het wel en wee van het EK te praten. Nijhuis is daarnaast de komende weken 's avonds geregeld te zien bij De Oranjezomer om een oordeel te vellen over de arbitrage op de eindronde die afgelopen vrijdag in gang is gezet.

De radiouitzendingen komen vanuit de tuin van Slot Zeist, waar ook de talkshow met Genee, Johan Derksen en René van der Gijp wordt gemaakt. "Erg leuk om via de radio het toernooi te volgen en Nederland te supporten", zo stelt Nijhuis maandagochtend in een eerste reactie. "Er zal toch iemand alles in de gaten moeten houden bij het programma en als het moet de emoties eruit proberen te halen als ze te ver gaan. Ik neem de gele en rode kaart in ieder geval mee. Op naar een mooie maand!" het EK duurt tot 11 juli en tot die tijd zullen er dus uitzendingen worden gemaakt op Radio Veronica.

Het artikel gaat verder onder de video Matchwinner Dumfries: 'Enorme ontlading' Meer videos

Genee, Derksen en Van der Gijp scoren slecht met De Oranjezomer

De talkshow kent een stroeve start van het EK. Lees artikel

"Bas is een mooie aanwinst voor ons team!", jubelt Genee. "Met zijn ervaring als Eredivisie -en internationaal scheidsrechter verwachten we zijn scherpe blik op de wedstrijden en ongezouten mening over het voetbal, maar natuurlijk ook over andere onderwerpen die we in de show bespreken. In onze eerste uitzending vanmiddag (maandag, red.) blikken we uitgebreid terug op de eerste wedstrijd van Nederland tegen Oekraïne en komt vriend van de show John de Bever zijn EK-hit 'Laat Ze Beven' live bij ons zingen. We hebben er zin in!", aldus de enthousiaste radiomaker annex televisiepresentator.

Het radioprogramma van Genee is normaal gesproken in de ochtend te horen, maar tijdens het EK vinden de uitzendingen in de middag plaats. De presentator heeft dan de mogelijkheid om gelijk door te gaan richting de studio van De Oranjezomer. Elke avond worden er twee uitzendingen gemaakt op SBS6 rondom de poulewedstrijden van het EK, die van een analyse worden voorzien van Derksen en Van der Gijp. In de eerste paar uitzendingen maakte ook Dick Advocaat enkele keren zijn opwachting. De start van de talkshow vrijdag bleek geen succes, want gemiddeld keken slechts 382.000 kijkers naar de late editie. De vroege editie, die om 20.00 uur startte, deed het met 366.000 kijkers nog minder goed.