Oranje-fans hard aangepakt: ‘Die arrogantie hadden we moeten afstraffen’

Maandag, 14 juni 2021 om 08:53 • Rian Rosendaal

De media in Oekraïne kijken met een overwegend trots gevoel terug op de openingswedstrijd van het EK tegen het Nederlands elftal (3-2) van zondagavond. De ploeg van bondscoach Andriy Shevchenko kwam knap terug van een 2-0 achterstand en leek af te stevenen op een punt, totdat Denzel Dumfries alsnog raak kopte. Er is aan de andere kant ergernis over het gedrag van sommige Oranje-supporters in de Johan Cruijff ArenA.

De gezaghebbende krant Segodnya zag Oekraïne 'heldhaftig' opereren tegen Oranje. "De comeback in de slotfase was goddelijk, maar helaas viel het resultaat uiteindelijk in het voordeel van Nederland. De spelers van Oekraïne waren hard op weg naar een heldenstatus en bezorgden ons ontzettend veel soorten emoties dat er voor teleurstelling geen plaats meer was. We hebben niets om het elftal van Shevchenko mee om de oren te slaan." Men zag het uitspelende land nog wel wat pover aan de wedstrijd in Amsterdam beginnen.

"Bij elke aanval van Nederland trokken we ons massaal terug. Maar onze doelman Georgiy Bushchan keepte echt de wedstrijd van zijn leven. Buitenlandse voetbalsupporters die hem voor het eerst in actie zagen vergeleken hem al met legendarische keepers als Lev Yashin en Gordon Banks." Ondanks de nederlaag vertrouwt Oekraïne op een goede afloop van de poulefase van het EK. "We gaan punten pakken in de volgende wedstrijden, dat is een ding dat zeker is." TSN benadrukt eveneens dat Oekraïne een matige start kende tegen het aanvalslustige Nederlands elftal. "Oranje begon sterk en had in de eerste tien minuten al tien keer op doel geschoten. Maar we hadden het geluk aan onze zijde in die fase."

KP zag dat Oekraïne 'zijn tanden in Nederland zette': "Het eerste duel op het EK stemt tot tevredenheid. Het thuisspelende land moest vol aan de bak, maar wist uiteindelijk wel te winnen. Het was de meest vermakelijke en doelpuntrijke ontmoeting op het EK tot dusver. Dat Oekraïne heeft verloren komt niet als een verrassing, maar op deze manier verliezen na zo'n sterke comeback is natuurlijk wel zonde." Segodnya is lovend over de prestatie van Oekraïne, maar het Oranjelegioen kan niet op een voldoende rekenen. Er is ontsteltenis over het boegeroep en gefluit tijdens het volkslied van een deel van de Oranje-supporters. "Die arrogantie hadden we moeten afstraffen. Het was erg ongastvrij om dat te doen."

Shevchenko prijst vooral de veerkracht van zijn ploeg tegen Oranje. "Ik wil mijn elftal bedanken voor de reactie na de 2-0. Het was een interessant duel met veel goede mogelijkheden voor beide landen", zo klonk het na afloop. Aanvoerder Andrei Yarmolenko bleef ondanks de 2-0 achterstand altijd geloven in een goede afloop. "We dachten niet aan een nederlaag, maar aan het scoren van doelpunten en aan hoe we de wedstrijd nog konden omdraaien. Daarin zijn we zeker geslaagd." Desondanks ging het kort voor tijd alsnog mis. "Het ontbrak ons aan ervaring. We moeten nu leren van onze fouten, dit is ondanks alles een goede les geweest", aldus Yarmolenko.