Tottenham heeft definitieve opvolger van José Mourinho nagenoeg binnen

Maandag, 14 juni 2021 om 08:30 • Chris Meijer

Paulo Fonseca wordt de nieuwe manager van Tottenham Hotspur, zo verzekert Fabrizio Romano. Volgens de transferexpert worden de laatste plooien spoedig gladgestreken, waarna de Portugese oefenmeester zal worden gepresenteerd in Londen. Fonseca had de afgelopen twee jaar AS Roma onder zijn hoede en liet de Italiaanse club na het afgelopen seizoen achter zich.

Fabio Paratici, de nieuwe directeur voetbalzaken bij Tottenham, had eigenlijk zijn zinnen gezet op Antonio Conte. The Spurs kwamen echter niet met een akkoord tot met de bij Internazionale vertrokken oefenmeester, waarna werd doorgeschakeld en contact werd gezocht met Fonseca. Tottenham en de 48-jarige Portugees zijn er nu nagenoeg uit, er moeten alleen nog enkele details worden opgelost. Zodra die plooien worden gladgestreken, kan Fonseca worden gepresenteerd als de nieuwe manager van Tottenham.

Fonseca wordt in Londen de opvolger van zijn landgenoot José Mourinho, die opvallend genoeg op zijn beurt weer de opvolger van Fonseca wordt bij AS Roma. Mourinho werd in april op straat gezet door Tottenham, waarna het seizoen werd afgemaakt door interim-manager Ryan Mason. Daarna werden verschillende namen in verband gebracht met een overstap naar Tottenham, onder wie Erik ten Hag (Ajax) en Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain).

De keuze is dus uiteindelijk op Fonseca gevallen. Er werd onlangs besloten om zijn aflopende contract bij AS Roma niet te verlengen, waardoor er een einde kwam aan een samenwerking van twee jaar. De Romeinen eindigden het afgelopen seizoen als nummer zeven van de Serie A, maar bereikten wel de halve finale van de Europa League. Fonseca werkte eerder voor onder meer Shakhtar Donetsk, SC Braga, FC Porto en Paços de Ferreira.