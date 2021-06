Roy Keane heeft snoeihard oordeel over Oranje: ‘Vergeet het maar!’

Maandag, 14 juni 2021 om 08:18 • Chris Meijer • Laatste update: 08:40

Oranje begon zondagavond met een 3-2 overwinning op Oekraïne aan het EK, maar Roy Keane denkt desondanks dat het Nederlands elftal niet zover zal reiken op het toernooi. De oud-middenvelder van Manchester United is niet bepaald onder de indruk van de defensie van Oranje. Elders in het buitenland klinken vooral enthousiaste geluiden na het spectaculaire duel met Oekraïne.

“Oranje verdient complimenten, omdat ze het momentum terug wisten te krijgen en karakter toonden. Maar of Nederland of Oekraïne met zo’n verdediging ver gaat komen? Vergeet het maar! Ze zullen later in het toernooi afgestraft worden door grote teams”, zegt Keane op de Ierse televisiezender ITV. "Daar had Wijnaldum, De Roon of De Jong moeten staan om de verdediging te helpen. Het is belachelijk op dit niveau. Dit zijn de basics van het voetbal.."

Het artikel gaat verder onder de video De Boer: 'Dit was het Nederland wat ik graag wil zien' Meer videos

Zijn collega-analist Nigel de Jong is op dezelfde zender enthousiaster na de zege van Oranje. “Ik ben enorm blij dat Oranje heeft gewonnen. Het was een emotionele rollercoaster. Ik heb geen stem meer over! Denzel Dumfries had in de eerste helft al een hattrick kunnen maken, gezien zijn aantal kansen. Maar zijn doelpunt in de slotfase maakte veel goed. Het waren een aantal nerveuze minuten voor Frank de Boer, ik zag de krantenkoppen al voor me. De drie punten zijn het belangrijkste”, geeft De Jong te kennen.

Mario Melchiot zegt in gesprek met de BBC dat de zege op Oekraïne vertrouwen geeft. “Soms moet je voorzichtig zijn met het onderschatten van mensen. We zagen hoe Oekraïne terugkwam in de wedstrijd. Dit team herbergt enorm veel talent, daar is dit Oranje op gebouwd. We produceren altijd spelers met veel kwaliteiten. Maar je moet niet vergeten dat je op een toernooi passie en een beetje geluk nodig hebt om dingen te bereiken”, aldus Melchiot.

De buitenlandse kranten hebben zich voornamelijk vermaakt met het wedstrijdverloop van het duel tussen Nederland en Oekraïne. “De angst dat Oranje onder Frank de Boer saai was om naar te kijken is een beetje misplaatst”, schrijft de Daily Mail. “Het valt te bezien hoe ver ze kunnen komen, maar na deze rollercoaster blijkt in ieder geval dat het de moeite is om in te schakelen.”

De slechtste man van Oranje krijgt een 4 na thriller tegen Oekraïne

Voetbalzone deelde rapportcijfers uit aan de basisspelers van het Nederlands elftal. Lees artikel

The Guardian schrijft over ‘klassiek amusement’ en een ‘ideale start van het toernooi’ voor Oranje. “Dit was ongetwijfeld de beste wedstrijd van het EK tot nu toe”, stelt de Engelse krant. BILD kopt dat Oranje de koning liet juichen, al wijzend op de aanwezigheid van koning Willem-Alexander. L’Équipe genoot van het optreden van Georginio Wijnaldum. “Hij maakte de weg vrij voor een overwinning van het Nederlands elftal en was continu aanwezig. De Parijse supporters die hem nog niet goed kenden, zullen vandaag betoverd zijn geraakt.”

Voor Marca was het optreden van Wijnaldum juist een aanleiding om aan te halen dat het pijn moet doen voor Barcelona dat zijn komst niet doorging. De Spaanse sportkrant zag de middenvelder ‘het tempo van de achtbaan’ bepalen. “De supporters van Barcelona zullen met afgrijzen naar Oranje hebben gekeken, aangezien de speler die ze deze week misliepen uitblonk. Wijnaldum leidde zijn team naar de zege in de eerste EK-wedstrijd, al had zijn ploeg het lastiger dan nodig was.”

La Gazzetta dello Sport zag dat Oranje in slaap viel nadat het op voorsprong was gekomen. “Het leek alsof de Nederlanders na de 2-0 het water van de douches al op de vloer hoorden kletteren. Maar een gelijkspel was onterecht geweest, hoewel Nederland de voorsprong weggaf”, aldus de Italiaanse krant, die Dumfries en Wijnaldum met een 7 het hoogste cijfer geeft aan de kant van Oranje. De Belgische krant Het Nieuwsblad ziet dat ‘het gedoe’ voor even over is bij Oranje. “Na zeven jaar was het eindelijk zover. De grote comeback van onze noorderburen op het grote toneel. Ja hoor, intussen speelden ze wel eens de finale van de Nations League. Maar dat tellen ze zelf evenmin mee.”