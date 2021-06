Gianluca Di Marzio onthult mogelijke bestemming Van Hooijdonk

Maandag, 14 juni 2021 om 08:02 • Rian Rosendaal

Sydney van Hooijdonk is op de radar verschenen van Udinese, zo weet de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio te onthullen. De aanvaller gaf onlangs al te kennen dat hij NAC Breda wil verlaten en de Serie A-club kan hem transfervrij overnemen, daar zijn contract bij de Parel van het Zuiden binnenkort afloopt. De geruchten over een avontuur bij Udinese, dat afgelopen seizoen als veertiende eindigde, doen al een poosje de ronde.

Naar verluidt staat Van Hooijdonk ook op het lijstje van Bologna, terwijl er in Nederland belangstelling is van Go Ahead Eagles en FC Emmen. Het is nog niet duidelijk of de NAC-spits al in contact is geweest met de technische leiding van Udinese. Bij de middenmoter uit de Serie A spelen momenteel landgenoten Bram Nuytinck, Marvin Zeegelaar, Thomas Ouwejan en Jayden Braaf, alhoewel laatstgenoemde na een verhuurperiode waarschijnlijk terugkeert bij Manchester City.

Van Hooijdonk wil vanwege een verstoorde werkrelatie met trainer Maurice Steijn NAC verlaten, zo kwam onlangs naar voren in een interview met BN DeStem. "Vanaf de eerste dag van het seizoen heb ik geen enkel vertrouwen gevoeld van de mensen die het bepalen bij NAC. In een persoonlijk gesprek zei de trainer: ‘Ik zoek voor promotie een spits van 25 goals. Misschien kan jij dat. Zeker weten doe ik het niet.’ En dan haalt hij Mario Bilate. Een goeie spits, een goeie jongen ook, maar hij heeft nog nooit zoveel goals gemaakt", aldus de vertrekkende spits.

Johan Derksen nam vrijdag in De Oranjezomer al een voorschot op een vertrek van Van Hooijdonk richting het Italiaanse voetbal. "Ik weet alleen niet welke club, maar het is wel een club uit de Serie A. Hij kan blijkbaar niet zo goed met die trainer opschieten", aldus de analist. "Ik vind het wel een talentvolle jongen, maar hij staat er lang niet altijd in bij NAC. Hij is transfervrij en heeft zeker een goede zaakwaarnemer, want uit doorgaans betrouwbare bron kan ik melden dat hij naar een club uit de Serie A gaat." De aanvaller kroonde zich afgelopen seizoen tot clubtopscorer van NAC met 15 doelpunten in 27 wedstrijden, waarvan 11 als invaller