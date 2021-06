Oranje viel Willem van Hanegem niet tegen: ‘Dat had met hem te maken’

Maandag, 14 juni 2021 om 07:38 • Laatste update: 07:40

Willem van Hanegem is te spreken over het optreden van Oranje tijdens de eerste wedstrijd op het EK tegen Oekraïne. Het Nederlands elftal kwam op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Georginio Wijnaldum en Wout Weghorst, gaf deze marge razendsnel uit handen en won uiteindelijk toch nog dankzij een rake kopbal van Denzel Dumfries. Van Hanegem is in zijn column in het Algemeen Dagblad positief over Marten de Roon, Stefan de Vrij, Wout Weghorst en Patrick van Aanholt.

“De ontknoping was natuurlijk fantastisch, maar Oranje viel mij gisteravond sowieso niet tegen”, zo begint Van Hanegem. “De manier waarop ze Oekraïne zo stevig onder druk hielden, dat zag er lange tijd best aardig uit. Dat had met Marten de Roon te maken, die veroverde zeker voor rust de ene bal na de andere, Stefan de Vrij zat er ook bovenop. En ik vond Patrick van Aanholt een logische keuze aan de linkerkant. Dat het na de 2-0 opeens mis ging, was onverwacht, maar in deze poule hoeft het geen ramp te zijn.”

Het artikel gaat verder onder de video De Boer: 'Dit was het Nederland wat ik graag wil zien' Meer videos

Van Hanegem is van mening dat Oranje nog wel beter moet omgaan met de spitsen. Dit waren tegen Oekraïne Weghorst en Memphis Depay. “Nu gaat nog vrijwel elke bal van de middenvelders direct naar Memphis. Maar als Frank de Boer er in slaagt om Wout Weghorst echt als een aanspeelpunt te laten fungeren waar Memphis slim omheen speelt, krijgen we nog meer kansen”, zo voorspelt Van Hanegem.

“De openingstreffer van Georginio Wijnaldum was terecht, al was Oekraïne zeker niet ongevaarlijk”, analyseert Van Hanegem. Oekraïne kwam door doelpunten van Andriy Yarmolenko en Roman Yaremchuk op gelijke hoogte. “Ze hebben daar vooral spelers die de bal het doel willen in dribbelen. Die tweede van Weghorst was belangrijk voor Oranje, maar zeker ook voor hem. Dit gaat hem verder helpen, al gaf ik al eerder aan dat hij niet moet doorslaan. De 2-1 en de 2-2 waren waarschuwingen.”