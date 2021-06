René van der Gijp looft Oranje-speler: ‘Hij heeft niets verkeerd gedaan’

Maandag, 14 juni 2021 om 00:18 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:20

René van der Gijp genoot zondagavond van de start van het Nederlands elftal aan het EK. Het team van bondscoach Frank de Boer zegevierde met 3-2 over Oekraïne dankzij een laat doelpunt van Denzel Dumfries. In het programma De Oranjezomer was er de voorbije dagen veel kritiek op het spelsysteem en de keuzes van De Boer, maar het spektakelstuk in de Johan Cruijff ArenA kon de analytici wel bekoren.

“Ik moet zeggen dat ik een prima Nederlands elftal heb gezien”, vertelde René van der Gijp in het televisieprogramma. “Ik vond Dumfries echt geweldig, maar Georginio Wijnaldum was de beste speler van het veld. Hij speelde echt geweldig. Heel geweldig. Die heeft niets verkeerd gedaan. Hij heeft heel dominant gespeeld. Hij was top.” Het spel van Dumfries kon de tafelgasten bekoren. “Hij heeft drie, vier goede voorzetten gegeven”, zei zelfs Johan Derksen, die doorgaans kritisch is op de verdediger van PSV.

“Maar toch, als ik Dumfries aan de rechterkant aan de bal zie, dan vraag ik me af wat Steven Berghuis daar zou creëren.” Van der Gijp had advies voor PSV. “Mocht Internazionale en Chelsea vanavond hebben zitten kijken naar Dumfries en ze bellen meteen morgenochtend naar PSV. . .”, zei de analist gekscherend. “Dan moet PSV een bod van 37,5 miljoen euro meteen accepteren. Meteen doen. Je moet niet wachten tot de tweede wedstrijd van Nederland.”

Het viel Derksen op dat de linkerkant van het Nederlands elftal voor weinig dreiging zorgde. “Er is eigenlijk geen voorzet gekomen. Alles kwam op rechts van Dumfries. Ik moet eerlijk zeggen: Patrick van Aanholt heeft het niet beter gedaan dan Owen Wijndal.” Ook zag hij hoe Memphis Depay op een enkele actie na niet voor veel gevaar zorgde. “Daar is het bij gebleven. Maar je moet hem zijn gang laten gaan.”

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Oostenrijk 1 1 0 0 2 3 2 Nederland 1 1 0 0 1 3 3 Oekraïne 1 0 0 1 -1 0 4 Noord-Macedonië 1 0 0 1 -2 0