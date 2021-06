Johan Derksen pakt Marten de Roon aan na overwinning van Oranje

Zondag, 13 juni 2021 om 23:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:05

Het optreden van Marten de Roon in de wedstrijd tussen Nederland en Oekraïne kon Johan Derksen niet bekoren. De analist van De Oranjezomer stelt na de 3-2 overwinning van Oranje dat De Roon 'geen nut' heeft in de ploeg. In de studio van de NOS klinken echter positievere geluiden over de bijdrage van de middenvelder.

“Ik heb heel de wedstrijd opgelet op De Roon”, vertelde Derksen na afloop. “Ik wilde toch wel eens zien wat zijn nut is. Dat is er dus niet. Hij heeft wat lullige breedtepassjes gegeven. Zet daar dan die jongen van Ajax neer”, doelde hij op Ryan Gravenberch. “Dan heb je een ongekend brok creativiteit in je elftal. Tegen dit soort elftallen met een gesloten verdediging moet je dus echt een jongen hebben die met een individuele actie een opening kan creëren.”

Dick Advocaat had ook zijn mening klaar. “Ik denk dat het Nederlands elftal in dit systeem nog veel beter kan. Misschien met een paar andere spelers.” René van der Gijp wist niet zo goed wat er eigenlijk nog meer van De Roon moet worden verwacht. “Je verwacht eigenlijk datgene wat hij nu doet. Hij kan ook niet meer doen dan hij nu doet.” Derksen stelde daarop echter dat 'iedereen op die positie' kan doen wat De Roon doet.

De Roon was in de ogen van Pierre van Hooijdonk met name in de eerste helft van waarde. "In de eerste helft wist hij een aantal ballen echt te veroveren. Je hoort altijd dat hij daar goed in is en dat heeft hij prima gedaan", zei de oud-aanvaller bij de NOS. Ook Rafael van der Vaart vond de balafpakker van Atalanta 'goed spelen'. "We weten allemaal wel dat hij aan de bal niet de beste speler is, maar hij haalde een paar keer een counter eruit en daar staat hij ervoor. Dat deed hij goed vanavond."