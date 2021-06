Dumfries groeit uit tot held van Oranje tegen Oekraïne

Zondag, 13 juni 2021 om 22:50 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:01

Nederland is met een nipte overwinning op Oekraïne aan het EK begonnen. Het team van bondscoach Frank de Boer, die met Patrick van Aanholt als linksback voor een verrassing zorgde, zegevierde zondagavond met 3-2 in de Amsterdam ArenA. Oranje kreeg legio kansen in de eerste helft, maar sloeg pas in het eerste kwartier na rust tweemaal toe. De dubbele voorsprong verdween volledig in de slotfase, maar het eerste interlanddoelpunt van Denzel Dumfries bezorgde Oranje alsnog het volle pond.

Het Nederlands elftal viel continu aan in de eerste 45 minuten, maar de kansen waren niet besteed aan het energieke team van De Boer. Oekraïne startte brutaal aan het duel, waarna Oranje aan de hand van Depay meteen een counter inzette en Heorhiy Bushchan in de tweede minuut moeizaam met één hand redding bracht. Het was het begin van eenrichtingsverkeer richting het doel van Bushchan. In de vijfde minuut vond Dumfries ook de doelman op zijn weg, toen Georginio Wijnaldum de bal bekeken breed legde.

Nederland reeg voor het oog van bijna zeventienduizend fans de ene na de andere vloeiende aanval aaneen. In de eerste tien minuten waagde Nederland in totaal zeven doelpogingen en dat was sinds 1980 nog nooit vertoond door een land in een EK-duel. Oekraïne moest na dertien minuten al wisselen: de aangeslagen Oleksandr Zubkov werd vervangen door Marlos, die in eerste instantie voor meer dreiging zorgde. Na dik twintig minuten was Oranje weer dicht bij de 1-0: Oleksandr Karavaev speelde de bal zomaar terug naar Bushchan, terwijl Patrick van Aanholt in de buurt stond. De doelman schoot de bal tijdig, en paniekerig, weg.

Ook Wout Weghorst liet na om Oranje aan de leiding te brengen: de aanvaller wilde Bushchan in de 27e minuut omspelen, maar de doelman griste de bal onder de aanvaller vandaan. De grootste kansen voor Nederland vielen in de laatste zes minuten voor de pauze. Een schot van Wijnaldum vanaf de rand van het strafschopgebied werd door Bushchan met één hand gekeerd een minuut later kopte Dumfries bij de tweede paal een voorzet van Memphis Depay flink naast. Op slag van rust hadden de bezoekers plots uitzicht op de 0-1 toen Andriy Yarmolenko de bal fraai naar Roman Yaremchuk hakte. Maarten Stekelenburg was echter attent en voorkwam een domper voor Oranje.

Er gebeurt genoeg in het eerste kwart van de wedstrijd! ?? Patrick van Aanholt komt nét tekort.#Euro2020 #NEDOEK pic.twitter.com/LGULHOoXKr — NOS Sport (@NOSsport) June 13, 2021

Afgaande op de eerste helft, met 61 procent balbezit, tien schoten en drie corners voor Oranje, leek het een kwestie van tijd alvorens het scorebord na rust in beweging zou komen. En zo geschiedde ook in het eerste kwartier na de onderbreking. In de 52e minuut was het raak: Buschan liet de bal los bij een lage voorzet van Dumfries, waarna Wijnaldum niet faalde vanaf de rand van het strafschopgebied. Zes minuten later verdubbelde Weghorst de voordelige marge. Na een duel tussen Dumfries en twee Oekraïners belandde de bal voor de voeten van de spits, die de bal achter Bushchan schoot: 2-0.

De Boer opteerde enkele minuten later voor een dubbele wissel. Van Aanholt en Daley Blind, met betraande ogen, gingen naar de kant en werden vervangen door Nathan Aké en Owen Wijndal. Oekraïne liet zich vanaf de zeventigste minuut ietwat meer gelden. Een schot van Roman Yaremchuk, waar Stekelenburg weinig moeite mee had, bleek de voorbode van de 2-1 die uit het niets viel. Andriy Yarmolenko krulde de bal met zijn linkerbeen fraai in de bovenhoek, buiten het bereik van Stekelenburg.

Zo! Die zit erin! ?? 2-1. Een prachtige goal van Jarmolenko en het is weer spannend.#Euro2020 #NEDOEK pic.twitter.com/vszdtYMd2p — NOS Sport (@NOSsport) June 13, 2021

De aansluitingstreffer leek een schoonheidsfoutje, maar het was aanvankelijk het begin van meer ellende in Amsterdam. In vier minuten tijd bracht de ploeg van Andrei Shevchenko de stand van 2-0 naar 2-2. Yaremchuk liep bij een indirecte vrije van Ruslan Malinovsky uit de rug van Wout Weghorst en kopte binnen in de verre hoek: 2-2. Toch greep Oranje de volle buit. Dumfries zette zijn hoofd tegen een voorzet van Nathan Aké en in tegenstelling tot zijn poging in de eerste helft was het nu wel raak: 3-2. Dat was ook de eindstand, daar de bezoekers ook in de vijf minuten extra tijd geen antwoord paraat hadden.

Denzel Dumfries! 3-2 ??



Zijn eerste interlandgoal. Wat een moment om 'm te maken! En wat een heerlijke wedstrijd...#Euro2020 #NEDOEK pic.twitter.com/xNBftPpZHB — NOS Sport (@NOSsport) June 13, 2021

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Oostenrijk 1 1 0 0 2 3 2 Nederland 1 1 0 0 1 3 3 Oekraïne 1 0 0 1 -1 0 4 Noord-Macedonië 1 0 0 1 -2 0