Enorme aanvalsdrang Oranje leidt tot unieke EK-prestatie

Zondag, 13 juni 2021 om 21:45 • Yanick Vos • Laatste update: 22:08

Het Nederlands elftal was hard op zoek naar een doelpunt eerste helft van het duel met Oekraïne. In de eerste tien minuten waagde Nederland zeven doelpogingen. Dit is nog nooit voorgekomen in EK-wedstrijden sinds Opta de data bijhoudt sinds 1980. Desondanks staat het na 45 minuten spelen 0-0.

Het Nederlands elftal was de eerste 45 minuten de bovenliggende partij. Het team van De Boer creërde kans op kans. Onder meer Denzel Dumfries, Wout Weghorst, Patrick van Aanholt, Georginio Wijnaldum en Memphis Depay kregen goede kansen om de score te openen. Maarten Stekelenburg, met zijn 38 jaar en 264 dagen de oudste Oranje-international ooit op een EK of WK, hoefde slechts een paar keer in actie te komen. Oekraïne kwam er een aantal keer gevaarlijk uit, maar mede door goed verdedigend werk van Stefan de Vrij en Stekelenburg scoorden de bezoekers niet.

"Dumfries speelt een hele goede wedstrijd", zei Pierre van Hooijdonk halverwege de wedstrijd bij de NOS. "Hij doet precies wat een wingback moet doen. Hij duikt vaak op bij de tweede paal en wordt zelden gedekt. Dat zie je aan de rechterkant wel wat meer dan aan de linkerkant." Rafael van der Vaart zou graag zien dat Donyell Malen binnen de lijnen wordt gebracht in plaats van Wout Weghorst. "Hij is een stuk sneller. Ik vind dat hij erbij moet. En nog wat: Oekraïne kreeg ook kansen. Het is niet zo dat het 5-3-2-systeem ervoor zorgt dat het verdedigend geweldig staat."

