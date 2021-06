Johan Derksen hekelt ‘simpele jongens’ in Oranje-basis: ‘Een belediging’

Zondag, 13 juni 2021 om 20:37 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:43

Frank de Boer heeft zondag in het eerste EK-duel van Nederland met Oekraïne een basisplaats ingeruimd voor Patrick van Aanholt als linksback. Owen Wijndal, die zeker leek van een plek bij de eerste elf, begint enigszins verrassend op de bank bij het Nederlands elftal. Als het aan Johan Derksen lag, had de bondscoach van Oranje nog twee veranderingen in de basiself aangebracht voor de eerste wedstrijd op het toernooi.

“Ik vind Van Aanholt niet zo gek hoor”, zei Derksen bij De Oranjezomer. “Wijndal heeft het leuk gedaan bij AZ en dan wordt-ie zo’n beetje heilig verklaard. Van Aanholt heeft een heel seizoen redelijk goed bij Crystal Palace gespeeld en dan heb je toch wat andere tegenstanders dan Wijndal bij AZ.” Kleine kanttekening: Van Aanholt speelde vorig seizoen 24 duels in alle competities.

Dick Advocaat vindt het toch wel knap dat De Boer vasthoudt aan zijn tactiek. “Terwijl heel de wereld roept en schreeuwt dat het niet goed is. Als we ten onder gaan, dan gaan we in ieder geval wel ten onder op de manier zoals hij denkt dat er gevoetbald moet worden.” De voormalig bondscoach erkent dat het enigszins vreemd is dat Wijndal na twee oefeninterlands opeens gepasseerd is. “Maar ja, dan hadden we nog wel een paar spelers kunnen wisselen. Ik had sowieso met Donyell Malen en Ryan Gravenberch gespeeld.”

Derksen was duidelijk toen hij de vraag kreeg wat zijn verwachtingen van de wedstrijd waren. “Ik verwacht er eigenlijk heel weinig van. Als je rol toebedeelt aan deze backs, dan weet je van tevoren dat ze het niet aan kunnen. En dan heb je twee spelers, Weghorst en Marten de Roon, die het best zijn als ze de bal niet hebben. Als ze de bal hebben, zijn ze nauwelijks van waarde voor het elftal.”

“De trainer schijnt echter zo nodig iets met balans in het elftal te willen hebben”, vervolgde Derksen op cynische wijze. “Ik vind het een persoonlijke belediging voor spelers als Malen, Cody Gakpo, Gravenberch en Steven Berghuis dat ze plaats moeten maken voor twee van dat soort simpele jongens. Je moet ze wel in de groep hebben voor noodgevallen, maar niet als basiskracht. Ze zijn gewoon niet goed voor het Nederlands elftal.”

Opstelling Nederland: Stekelenburg; Dumfries, Timber, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Roon, Wijnaldum, F. De Jong; Weghorst, Depay

Opstelling Oekraïne: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov.