Arnautovic zorgt voor verbijstering na doelpunt: 'Een klassieke engnek'

Zondag, 13 juni 2021

Marko Arnautovic was zondagavond als invaller belangrijk namens Oostenrijk tegen Noord-Macedonië. De 32-jarige aanvaller kwam bij een 1-1 tussenstand binnen de lijnen en bepaalde vlak voor tijd de eindstand op 3-1. Na zijn treffer liet hij zich gaan tegenover een speler van Noord- Macedonië, maar daar was aanvoerder David Alaba niet van gediend. De aanvoerder probeerde Arnautovic tot kalmte te manen, waar de aanvaller op zijn beurt weer niet van gediend was.

Arnautovic begon verrassend op de bank en mocht na een uur spelen invallen. Nadat Michael Gregoritsch op aangeven van Alaba voor de 2-1 tekende, was het Arnautovic die in de slotfase de keeper omspeelde en de derde Oostenrijkse treffer tegen de touwen werkte. Hij richtte zich na zijn treffer direct tot tegenstander Enis Bardhi. Wat er tijdens de wedstrijd is voorgevallen tussen de twee spelers is niet duidelijk. Alaba riep Arnautovic op de achterlijn hardhandig tot de orde en dat was tegen het zere been van de ex-speler van onder meer FC Twente, die daar zichtbaar geagiteerd op reageerde.

“Dat zijn ook een beetje zijn maniertjes en dingetjes”, zei Theo Janssen direct na afloop van de wedstrijd in de studio van de NOS. “Het begon al toen hij veld op kwam. Hij heeft eerst drie slokjes water nodig, dan heeft hij de hele tijd ruzie met spelers in het veld. Hier wordt hij gewoon op zijn plek gezet door Alaba.” Kenneth Perez, die met Arnautovic speelde bij FC Twente, haakte in: “Ik denk eerlijk gezegd dat Marko zich door niemand de les laat lezen, ook niet door Alaba. Alleen hij is zó’n trotse jongen. Ik denk niet dat dit tegen de trainer was gericht, maar aan een speler die hem irriteerde. Ik hou wel van Marko.”

Perez denkt dat Arnautovic ‘zichzelf in de weg’ zit. “Als hij dat niet had gehad, dan had hij veel meer uit zijn carrière gehaald”, aldus Janssen. Perez is het daar mee eens: “Dan had hij echt niet bij West Ham United of Werder Bremen gespeeld. Maar dan had hij absoluut langer bij de absolute top gespeeld.” Ook op Twitter wordt volop gereageerd op de reactie van Arnautovic na zijn doelpunt. “Dit is wat wij vroeger in het Haagse amateurvoetbal een klassieke engnek noemen”, aldus ESPN-commentator Vincent Schildkamp. Ook oud-voetballer Kees Kwakman vond de reactie van Arnautovic opvallend: “Lekker vrolijk en blij juichen, Arnautovic. Mafketel.”