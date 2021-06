Invallers Oostenrijk verpesten EK-debuut Noord-Macedonië en Pandev

Zondag, 13 juni 2021 om 19:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:55

Oostenrijk is het Europees kampioenschap begonnen met een overwinning. De ploeg van bondscoach Franco Foda had in Boekarest alle mogelijke moeite met Noord-Macedonië, maar trok uiteindelijk wel aan het langste eind: 3-1. Invallers Michael Gregoritsch en Marko Arnautovic voltrokken het vonnis in de slotfase van het duel. Voor Noord-Macedonië betekende het de eerste wedstrijd op een eindtoernooi. De 37-jarige Goran Pandev nam na een klein half uur spelen de gelijkmaker voor zijn rekening namens Noord-Macedonië en werd daarmee de op één na oudste doelpuntenmaker ooit op een EK.

Al vroeg in de wedstrijd werd duidelijk dat Oostenrijk dit EK voor een groot gedeelte afhankelijk gaat zijn van de vorm van David Alaba. De aanvoerder was prominent aanwezig in de opbouw en stond daarmee aan de basis van menig aanval van de Oostenrijkers. Een andere dragende kracht binnen de ploeg van Foda, Marcel Sabitzer, bewees al vroeg in het duel in aanvallend opzicht zijn waarde. De middenvelder van RB Leipzig verstuurde vanaf de linkerkant van het veld een splijtende pass op Stefan Lainer, waarna laatstgenoemde de bal ineens uit de lucht nam bij de tweede paal en diagonaal afrondde: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Niet veel later leek Sabitzer voor zijn tweede assist aan te tekenen, toen hij Sasa Kalajdzic bereikte. De aanvaller probeerde met één voetbeweging Stole Dimitrievski te passeren, maar moest toezien hoe de doelman van Noord-Macedonië dit keer wel in de weg lag. Noord-Macedonië kwam tot dat moment amper in het spel voor, maar trok de stand na een klein half uur spelen wel gelijk. Na geklungel in de defensie van de Oostenrijkers viel de bal voor de voeten van Pandev, voor wie het vervolgens een koud kunstje was om de bal in het lege doel te schuiven. Daniel Bachmann leek de bal ogenschijnlijk simpel te kunnen pakken, maar moest lossen en zag Pandev profiteren.

De spits van Genoa (37 jaar en 321 dagen oud) werd daarmee de op één na oudste doelpuntenmaker ooit op het EK. Die eer valt nog altijd ten goede aan Ivica Vastic. De Kroaat scoorde eveneens tegen Oostenrijk tijdens het EK van 2008 en was destijds 38 jaar en 257 dagen oud. In het tweede bedrijf veranderde er qua spelbeeld weinig. Oostenrijk had het meeste balbezit, maar had moeite om zich door de goed georganiseerde defensie van Noord-Macedonië te voetballen. Boban Nikolov dacht na ruim een uur spelen zijn land tegen de verhouding in op voorsprong te schieten, maar hij zag zijn inzet gekeerd worden door Bachmann.

Foda wisselde vervolgens in aanvallend opzicht en bracht onder meer Arnautovic en Gregoritsch binnen de lijnen. Oostenrijk ging in de slotfase nadrukkelijk op jacht naar de overwinning en werd ruim een kwartier voor tijd beloond voor de aanvalsdrang. Alaba besloot de bal vanaf de linkerkant van het veld scherp aan te snijden richting de vijf meter, waarna Gregoritsch het leer met de buitenkant van zijn rechtervoet voorbij doelman Dimitrievski werkte: 2-1. Noord-Macedonië probeerde met een slotoffensief en een aantal aanvallende wissels nog wel een gelijkmaker te forceren, maar moesten toezien hoe Arnautovic het duel besliste. De spits werd met een hakje bereikt door Konrad Laimer en omspeelde Dimitrievski: 3-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Oostenrijk 1 1 0 0 2 3 2 Nederland 0 0 0 0 0 0 3 Oekraïne 0 0 0 0 0 0 4 Noord-Macedonië 1 0 0 1 -2 0