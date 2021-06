Supporter in kritieke toestand naar ziekenhuis na val van tribune Wembley

Zondag, 13 juni 2021 om 19:02 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:05

Een toeschouwer is zondag tijdens de wedstrijd Engeland - Kroatië (1-0) zwaargewond geraakt door een val van een van de tribunes op Wembley. Een woordvoerder van Wembley bevestigt dat de persoon in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht. Rond de aftrap viel de supporter vanaf de tribune op de grond, bevestigen ooggetuigen.

"We zagen zijn benen over de railing gaan en vervolgens viel hij, kwam hij op de grond terecht en bewoog hij niet meer", wordt een toeschouwer geciteerd in de Engelse pers. "Het leek wel eeuwen te duren voordat hij hulp kreeg van medewerkers. Iemand naast ons zag alles gebeuren en was ontroostbaar." Een andere supporter: "Ik zag het niet gebeuren, maar sprak in de pauze met een paar gasten die het wel zagen gebeuren. Ze waren getraumatiseerd. Hij viel vanaf de balustrade richting de stoelen en de grond."

Een woordvoerder van Wembley bevestigt dat de betreffende supporter ter plaatse werd behandeld en vervolgens werd overgebracht naar een ziekenhuis in Londen. "We werken met de UEFA samen om ervoor te zorgen dat het incident grondig wordt onderzocht en we blijven de situatie in de gaten houden", aldus de woordvoerder. Engeland won de wedstrijd met 1-0 door een doelpunt van Raheem Sterling in de tweede helft.