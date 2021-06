Frank de Boer verrast: Owen Wijndal op de bank tegen Oekraïne

Zondag, 13 juni 2021 om 19:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:42

De opstelling van het Nederlands elftal voor de eerste EK-wedstrijd is bekend. Frank de Boer heeft één verrassingen in petto voor het duel met Oekraïne van zondagavond: de bondscoach kiest op de linksbackpositie voor Patrick van Aanholt in plaats van Owen Wijndal. Hij houdt wel zijn woord, door een 5-3-2-systeem te hanteren. De wedstrijd begint om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych.

Voor het duel met Oekraïne was Matthijs de Ligt lange tijd het enige vraagteken. De Juventus-verdediger zat tegen Georgië geblesseerd op de tribune en hij gaf afgelopen week aan dat de wedstrijd van zondag voor hem een race tegen de klok is. Zaterdag maakte De Boer bekend dat De Ligt niet bij de wedstrijdselectie zal zitten. “Als het heel spannend was geweest had hij wel gespeeld. Maar we hebben nog twee groepswedstrijden te spelen en we wilden geen risico nemen”, legde de bondscoach uit.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daley Blind maakte vorige week zondag zijn rentree na zijn enkelblessure. Hij werd na 45 minuten spelen gewisseld en kan terugkijken op een goede rentree. Hij verschijnt zondagavond aan de aftrap. Bij Oekraïne waren de zorgen de afgelopen dagen het grootst om Viktor Tsygankov, middenvelder van Dynamo Kiev. Hij moest de afgelopen twee vriendschappelijke wedstrijden laten schieten vanwege een kuitblessure. Tsygankov werkte de afgelopen dagen apart van de groep aan zijn herstel en behoort zondag niet tot de wedstrijdselectie.

Opstelling Nederland: Stekelenburg; Dumfries, Timber, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Roon, Wijnaldum, F. De Jong; Weghorst, Depay

Opstelling Oekraïne: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov.