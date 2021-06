Klaiber hakt knoop door en verbindt interlandloopbaan aan Suriname

Sean Klaiber gaat zijn interlandloopbaan verbinden aan Suriname, zo heeft de Surinaamse voetbalbond zondagmiddag laten weten. De 26-jarige verdediger van Ajax geldt daarmee als nieuwste versterking binnen een ploeg die de afgelopen weken al veelvuldig op nieuwe spelers kon rekenen. Suriname hoopte stiekem op deelname aan het WK van 2022, maar werd in de kwalificatiereeks door Canada uitgeschakeld.

De bekendmaking van Klaiber gebeurde via zijn eigen Instagram-account, waarop hij een foto deelde met de tekst: 'I'm coming', begeleid door een Surinaamse vlag. De Surinaamse voetbalbond volgde op Twitter. "We zijn verheugd aan te mogen kondigen dat Klaiber zich bij de Surinaamse ploeg zal voegen." Klaiber heeft de dubbele nationaliteit en doorliep namens Nederland verschillende jeugdteams, maar maakte nooit zijn debuut voor het Nederlands elftal. Daardoor kan hij nu voor Suriname uitkomen. Klaiber speelde in het verleden twee wedstrijden namens Nederland Onder-20 en kwam vier keer in actie voor Nederland Onder-21.

De selectie van Suriname begint met de komst van Klaiber steeds meer vorm te krijgen. De voorbij weken verbonden onder andere Ridgeciano Haps en Mitchell Te Vrede hun toekomst al aan Suriname. Zo maken onder andere Florian Jozefzoon, Kelvin Leerdam, Ramon Leeuwin, Warner Hahn, Ryan Donk en Diego Biseswar onderdeel uit van de selectie van bondscoach Dean Gorré. Suriname kende een goede start in de WK-kwalificatiereeks en wist de eerste drie duels vrij eenvoudig te winnen van de Kaaimaneilanden (3-0), Aruba (0-6) en Bermuda (6-0), maar werd uitgeschakeld Canada (4-0)