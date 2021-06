Deens wedkantoor geeft gokkers geld terug: ‘Willen hier niet aan verdienen’

Zondag, 13 juni 2021 om 17:20 • Mart Oude Nijeweeme

Het Deense wedkantoor Danske Spil heeft een groot aantal mensen hun geld teruggegeven naar aanleiding van de gebeurtenissen rond Christian Eriksen. De middenvelder van Denemarken kreeg tegen Finland (0-1) een hartstilstand. Klanten die hadden ingezet op een overwinning voor de Deense ploeg, krijgen hun geld terug. Denemarken verloor het duel met Finland met 0-1 door een treffer van Joel Pohjanpalo. Volgens woordvoerder Sören Andersen gaat het om een behoorlijke groep, daar de wedstrijd geliefd was onder de gokkers in Denemarken.

Het besluit om het geld terug te geven aan de klanten werd genomen in de uren nadat Eriksen naar de grond ging tegen Finland. Om hoeveel mensen het precies gaat wil Sören niet zeggen, maar hij zegt dat het 'veel Denen' zijn die hebben ingezet op een overwinning van hun land. "We hebben dit nog niet eerder gedaan, maar we kunnen wel bepalen dat de sport in een situatie als deze niet het belangrijkste is", vertelt Sören tegenover het Deense TV2. "Wij willen geen geld verdienen aan deze wedstrijd."

Sören verzekert dat mensen die hadden ingezet op een overwinning van Finland, hun geld gewoon behouden. "Het is een situatie waar we allemaal van onder de indruk zijn", gaat Sören verder. "Sommigen hebben meerdere weddenschappen gewonnen. Doordat we dit nog niet eerder hebben gedaan, kan het enkele dagen duren voordat iedereen zijn geld terug heeft. We kunnen niet beloven dat dit binnen een dag gebeurd is. Tot slot wil ik Christian en iedereen om hem heen veel sterkte wensen."

Eriksen werd zaterdag getroffen door een hartstilstand, zo bevestigde bondsarts Morten Boesen zondagmiddag tijdens een persconferentie. Eriksen blijft de komende dagen in het ziekenhuis in Kopenhagen. De middenvelder ging tegen Finland (0-1) plots naar de grond en moest worden gereanimeerd. Zijn toestand is zondagmiddag nog altijd stabiel, zo laat Boesen weten. Bondscoach Kasper Hjulmand zegt er spijt van te hebben dat hij het duel heeft uitgespeeld met zijn ploeg.