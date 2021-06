Driessen is met Nouri in achterhoofd lovend over optreden Kjaer

Zondag, 13 juni 2021 om 15:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:49

Valentijn Driessen heeft bewondering voor de manier waarop Simon Kjaer zaterdagavond met de situatie rond Christian Eriksen omging. De aanvoerder van Denemarken ontfermde zich over zijn teamgenoot en diens vriendin. Ondertussen nam hij ook het initiatief om als team om de op de grond liggende Eriksen te gaan staan. Driessen zag veel verschillen ten opzichte van de situatie rond Abdelhak Nouri, die tijdens een trainingskamp met Ajax hetzelfde overkwam in Oostenrijk in de zomer van 2017.

Driessen vergelijkt de situatie die zich zaterdagavond tijdens Denemarken - Finland voordeed met Nouri. "Ik bekijk alles met in mijn achterhoofd de situatie rond Abdelhak Nouri", vertelt de chef voetbal van De Telegraaf. "Die beelden heb ik toen ook gezien. Dat dit allemaal zo snel ging en dat de spelers er zo snel op reageerden. De artsen en scheidsrechters hadden direct door wat er aan de hand was. Er was een bepaalde vorm van paniek, maar daarnaast deed iedereen het juiste. Daardoor duurde het geloof ik maar twee minuten voordat hij gereanimeerd werd."

Ook Nouri werd in 2017 minutenlang gereanimeerd toen hij in een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen plots naar de grond ging. "Toen zag ik die beelden uit Oostenrijk weer", gaat Driessen verder. "Dat duurde maar en dat duurde maar. Je wist niet wat er gebeurde. Dit heeft die jongen zijn leven gered. En zijn aanvoerder (Kjaer, red.) natuurlijk. Dat is een nauwe vriend van hem en die schijnt zijn tong eruit te hebben getrokken. Hij nam ook het initiatief om eromheen te gaan staan. Waar het nou voor was, om de camera's weg te houden of om hem te steunen, dat was een geweldig initiatief. Waarschijnlijk handelde hij uit emotie."

Na een onderbreking van bijna twee uur besloten de spelers van Denemarken en Finland het duel uit te spelen. De Finnen wonnen uiteindelijk met 0-1 door een treffer van Joel Pohjanpalo. Niet veel later werd Kjaer door de Deense bondscoach Kasper Hjulmand naar de kant gehaald. Pierre Höjbjerg miste vervolgens ook nog een strafschop namens de Denen. "Ik kan me heel goed voorstellen dat dat zo'n verschrikkelijke impact maakte dat hij met zijn hoofd totaal ergens anders was", probeert Driessen de wissel van Kjaer te verklaren.