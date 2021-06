Afellay: ‘UEFA had op menselijk gebied echt een statement kunnen maken’

Zondag, 13 juni 2021 om 15:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:12

Ibrahim Afellay was zaterdagavond duidelijk aangeslagen na het onwel worden van Christian Eriksen tijdens de EK-ontmoeting tussen Denemarken en Finland (0-1). Desondanks schuift de analist zondagmiddag gewoon aan voor een analyse van het treffen tussen Engeland en Kroatië op Wembley. Afellay benadrukt dat het vooral belangrijk is om van elke dag te genieten en het voetbal te relativeren bij incidenten zoals met Eriksen.

"Het is natuurlijk fantastisch nieuws, ook voor de mensen die dicht bij hem staan", aldus de opgeluchte Afellay in de studio van de NOS. "Ook voor de hele voetbalwereld. Maar het bewijst ook eens te meer hoe kwetsbaar we zijn als mensen en dat we onszelf echt gelukkig mogen prijzen dat we van elke dag mogen genieten." De oud-middenvelder mengt zich daarna nogmaals in de discussie over het later door laten gaan van de wedstrijd. die uiteindelijk met 0-1 werd gewonnen door de Finse ploeg.

"Ik vind dat je UEFA zijnde zo'n beslissing niet bij de andere bonden moet neerleggen. Want uiteindelijk zit iedereen in de emotie en het gaat om een mensenleven. En dan is voetbal, ook al is het zo'n groot evenement, een randzaak. De UEFA had hier op menselijk gebied echt een goed statement kunnen maken", concludeert Afellay een dag na het veelbesproken moment rondom Eriksen, die volgens de Deense bond aan de beterende hand is. De UEFA gaf Denemarken en Finland twee opties: het duel zaterdagavond uitspelen of zondag om 12.00 uur hervatten in Kopenhagen.

Collega-analist Leonne Stentler wordt eveneens om haar mening gevraagd: "Ik vond het echt een duivels dilemma. Het is een toernooi waar nauwelijks ruimte is om te schuiven. En bij het emotionele denk je natuurlijk dit kan niet doorgaan, hoe moeten we dat doen?. Tegelijkertijd zit je echt in een crisissituatie en wanneer zou de wedstrijd dan uitgespeeld moeten worden? En ik kan me voorstellen dat als je enigzins goed nieuws terugkrijgt, dat je als spelersgroep denkt laten we het samen gaan doen voor hem. Maar er is geen goed antwoord hierin."