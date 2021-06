Domper voor Portugal: basisklant mist EK wegens positieve coronatest

Zondag, 13 juni 2021 om 14:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:34

Een flinke domper voor Portugal in aanloop naar de openingswedstrijd op het EK tegen Hongarije dinsdag. De PCR-test van zaterdag heeft uitgewezen dat João Cancelo positief is getest en het EK aan zijn neus voorbij ziet gaan, zo maakt de Portugese voetbalbond FPF zondag bekend via de officiële website. De verdediger van Manchester City heeft het trainingskamp van de regerend Europees kampioen verlaten. Zijn plek wordt overgenomen door Diogo Dalot. De bond meldt dat Cancelo het 'goed maakt'.

Tijdens de laatste PCR-test op zaterdag was Cancelo de enige speler binnen de Portugese ploeg die positief testte en dus ging de verdediger meteen in quarantaine. Cancelo geldt bij Portugal als vaste waarde en kan zowel op rechts- als linksback uit de voeten. Ook tijdens de laatste oefeninterland tegen Israël stond hij aan de aftrap. Portugal won het duel met 4-0 en Cancelo nam de derde treffer voor zijn rekening.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dalot werd afgelopen seizoen door Manchester United verhuurd aan AC Milan, waar hij tot 21 wedstrijden kwam in de Serie A. Dalot nam vorige week nog deel aan het EK Onder-21 met Portugal. De Portugezen stootten door tot de finale, maar moesten daarin hun meerdere erkennen in Jong Duitsland (1-0). Dalot doorliep verschillende jeugdteams van Portugal, maar moet zijn debuut in de hoofdmacht nog maken. Portugal treft dinsdag met Hongarije wellicht de minst moeilijke tegenstander in Groep F. Na Hongarije wachten confrontaties met Duitsland en Frankrijk in de 'Poule des doods'.

Portugal is zeker niet het eerste land dat wordt getroffen door het coronavirus. Ook bij Zweden moeten ze een aantal spelers missen. Zowel Dejan Kulusevski van Juventus als Bologna-middenvelder Mattias Svanberg werden onlangs positief getest op het coronavirus. Daarnaast raakten ook bij Spanje en Rusland spelers besmet. Bij het Nederlands elftal ging door een positieve coronatest een streep door het EK van Jasper Cillessen. De doelman werd door bondscoach Frank de Boer thuisgelaten en vervangen door Marco Bizot.