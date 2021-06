Southgate heeft Sancho niet nodig voor EK-opener Engeland

Zondag, 13 juni 2021 om 14:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:19

Bondscoach Gareth Southgate heeft de opstelling vrijgegeven van Engeland voor het EK-duel met Kroatië van zondagmiddag. Kieran Trippier krijgt enigzins verrassend de voorkeur op de linksbackpositie. Jadon Sancho ontbreekt in de 23-koppige selectie van the Three Lions, evenals Ben Chilwell en de nog niet geheel fitte Harry Maguire. Onder meer Marcus Rashford, Jordan Henderson, Luke Shaw en Jack Grealish beginnen op de bank op Wembley, waar het eerste fluitsignaal om 15.00 uur klinkt.

Sancho had vorige week zondag nog een basisplaats op de rechterflank bij de Engelsen, die met minieme cijfers wisten te winnen van Roemenië (1-0). Het is niet duidelijk of een blessure een rol speelt in de besluitvorming van Southgate. Grealish en Rashford verschenen toen ook aan de aftrap, maar moeten nu genoegen nemen met een reserverol. Southgate kiest voor Harry Kane als aanvalsleider, met daarachter Raheem Sterling, Mason Mount en Phil Foden. Kalvin Phillips en Declan Rice moeten voor de balans zorgen op het middenveld.

Het hart van de Engelse defensie wordt gevormd door John Stones en Tyrone Mings, met Kyle Walker en Trippier op de flanken. Jordan Pickford staat zoals verwacht onder de lat bij Engeland. Southgate kan in aanvallend opzicht eventueel gebruik maken van bankzitters Jude Bellingham, Bukayo Saka en Dominic Calvert-Lewin.

Bij de Kroaten zullen veel ogen gericht zijn op spelmaker Luka Modric en aanvalsleider Ante Rebic, die een sterk seizoen achter de rug heeft bij AC Milan. Er is ook een basisplaats voor de ervaren Ivan Perisic. In aanloop naar de clash is al veel gesproken over het duel tussen Engeland en Kroatië in de halve finale van het WK in 2018. De Kroatische toonde destijds veerkracht en wist ondanks een vroege 0-1 achterstand met 2-1 te winnen. In de eindstrijd echter bleek Frankrijk met 4-2 te sterk.

Opstelling Engeland: Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Philips, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane

Opstelling Kroatië: Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Brozovic; Kramaric, Modric, Kovacovic, Perisic; Rebic.