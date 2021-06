Levchenko optimistisch: ‘Als er een kans is voor Oekraïne, dan is het nu’

Zondag, 13 juni 2021 om 12:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:42

Evgeniy Levchenko heeft er alle vertrouwen in dat Oekraïne zondagavond met een goed resultaat van het veld stapt tegen het Nederlands elftal. De voorzitter van spelersvakbond VVCS vermoedt dat Oranje als groepshoofd doorstoot naar de achtste finales, maar ziet ook dat het 5-3-2-systeem van bondscoach Frank de Boer nog niet altijd zijn gewenste effect heeft gehad. "Als er ooit een kans is voor Oekraïne om gelijk te spelen of stiekem te winnen, dan is dat zondag", vertelt Levchenko tegen het Algemeen Dagblad.

Oranje treft zondagavond met Oekraïne direct een gevaarlijke ploeg, die er in de kwalificatiecyclus voor het toernooi in slaagde om regerend Europees kampioen Portugal onder zich te houden. "Shevchenko heeft er een hecht collectief van gemaakt", ziet ook Levchenko. "We wonnen de kwalificatiepoule van het EK met slechts vier tegentreffers. Oekraïne presteert opvallend sterk tegen betere ploegen. In oktober versloegen we Spanje, terwijl we maar dertig procent van de wedstrijd de bal hadden en laatst in maart speelden we gelijk tegen Frankrijk. Tegen Finland, Bahrein en Kazachstan ging het een stuk minder. Die laten ons het spel maken."

Levchenko speelde tussen 2002 en 2009 acht interlands voor Oekraïne, maar kwam het grootste gedeelte van zijn carrière uit voor clubs uit Nederland, waaronder Vitesse, FC Groningen en Sparta Rotterdam. De oud-middenvelder denkt dat de kracht van de Oekraïense ploeg voor een groot gedeelte in de technische staf zit. "Shevchenko heeft voor Italiaanse assistenten gekozen", gaat hij verder. "Zij bereiden de spelers erg goed voor. In maart wisten ze tegen Frankrijk zelfs Kylian Mbappé te bestrijden. Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum zijn geweldige spelers maar kwamen tegen Schotland en Georgië nog niet in hun kracht. Ze waren een beetje aan het zwemmen en moesten veel te veel rennen."

De Boer gaat zondagavond starten in een 5-3-2-systeem, zoals hij dat ook deed in de laatste oefeninterlands tegen Schotland (2-2) en Georgië (3-0). Levchenko zag dat het lang niet altijd goed was wat Oranje op de mat legde de voorbije weken. "Ze gaven best veel kansen weg en hebben het nieuwe systeem met vijf verdedigers nog niet onder de knie. Dit is een goed moment om ze te treffen. Normaal moeten wij de punten in de andere groepsduels met Oostenrijk en Noord-Macedonië pakken. Maar Nederland overtuigt nog niet. Al hebben ze natuurlijk fantastische spelers", besluit Levchenko.