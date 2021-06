Regisseur verwerpt kritiek: ‘Opdracht gegeven Eriksen niet meer te filmen’

Dat het moment waarop Christian Eriksen zaterdagavond neerviel nog eens in de herhaling werd getoond, viel slecht bij heel veel voetbalsupporters en analisten. De Franse regisseur Jean-Jacques Amsellem, verantwoordelijk voor de uitzending van het EK-duel tussen Denemarken en Finland (0-1), trekt zich de kritiek echter niet persoonlijk aan. "Hiervoor bestaat simpelweg geen handleiding", zo klinkt het in gesprek met L’Équipe.

"We hebben inderdaad het neervallen van Eriksen nog eens in slow motion getoond, maar ik heb mijn mensen ook meteen de opdracht gegeven hem niet meer te filmen of de reanimatie van dichtbij in beeld te brengen", voegt Amsellem daaraan toe. Met de aanwezigheid van ruim dertig camera's in het stadion hadden we dat ook perfect kunnen doen." De regisseur koos er vervolgens voor om de emoties rondom het veld in het Parken Stadion in Kopenhagen in beeld te brengen.

"We toonden de tranen bij de Deense spelers zien en er waren ook zeker emoties bij de Finse ploeg en de Finse supporters. Ik vind dan ook niet dat we controversieel bezig zijn geweest. De eenheid van de mensen in een moment van grote paniek kwam gelukkig ook duidelijk naar voren. En we vonden dat dat ook duidelijk in beeld gebracht moest worden." Amsellem verwerpt dan ook de kritiek dat hij zaterdagavond bezig is geweest met voyeurisme. "Als ik de opdracht had gekregen om enkel een beeld van het stadion te gebruiken, dan had ik dat wel gedaan. Het allerbelangrijkste echter is dat Eriksen nu oké is."

De BBC heeft inmiddels excuses gemaakt voor het in beeld brengen van de medische behandeling van Eriksen, nadat er veel kritiek kwam van geschokte televisiekijkers. "De beelden in het stadion zijn door de UEFA aangeleverd en toen de wedstrijd werd stilgelegd hebben we onze uitzending ook uit de lucht gehaald", verklaart een woordvoerder op de website van de Britse omroep. Er werd vervolgens een ander programma getoond. De NOS ging overigens wél gewoon door met de uitzending rondom het EK-treffen tussen Denemarken en Finland.