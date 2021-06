Denemarken last alle activiteiten af en krijgt slachtofferhulp

Zondag, 13 juni 2021 om 09:40 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:48

Denemarken heeft na de reanimatie van Christian Eriksen tijdens de EK-wedstrijd van zaterdag tegen Finland (0-1) de voor zondag geplande training geschrapt. Dat heeft de Deense voetbalbond (DBU) zondagochtend bekendgemaakt. De training stond voor 12.00 uur gepland. Ook alle media-activiteiten, onder meer de persconferentie van bondscoach Kasper Hjulmand, gaan niet door.

Eriksen stortte zaterdag kort voor het einde van de eerste helft in Kopenhagen in elkaar. De middenvelder werd ongeveer tien minuten op het veld gereanimeerd. Bij het verlaten van het stadion was Eriksen bij bewustzijn. Volgens de Deense bond is de toestand van Eriksen, die in een ziekenhuis in Kopenhagen ligt, stabiel. Voor de spelers en stafleden van Denemarken is slachtofferhulp beschikbaar.

Denemarken komt donderdag alweer in actie, wanneer België in het Parken Stadion de tegenstander zal zijn. De Deense ploeg keerde zaterdagavond terug naar het trainingskamp in Elsinore, terwijl Eriksen in het Rigshospitalet van Kopenhagen zal blijven. Er valt op dit moment nog niets te zeggen over wanneer hij het ziekenhuis zou kunnen verlaten.

De DBU meldde ongeveer een uur na de reanimatie dat Eriksen bij kennis was. Vervolgens werd er in overleg met de spelers van Denemarken en Finland besloten om het duel na een onderbreking van bijna twee uur te hervatten. De UEFA gaf de Deense spelers twee keuzes: of de wedstrijd 's avonds nog uitspelen, of zondag om 12.00 uur. De spelers kozen unaniem voor de eerste optie. Finland won uiteindelijk met 0-1 door een doelpunt van Joel Pohjanpalo in de tweede helft en ook omdat doelman Lukas Hrádecky een niet al te beste strafschop van Pierre-Emile Höjbjerg keerde.

Dankzij het snelle optreden van de hulpdiensten én aanvoerder Simon Kjaer maakt Eriksen het naar omstandigheden goed. "Toen we bij Christian kwamen, was het duidelijk dat hij buiten bewustzijn was”, vertelt bondsarts Martin Boesen. "Hij lag op zijn zij en ademde. Aanvankelijk kon ik een hartslag voelen. Maar die viel plots weg en we startten meteen met reanimeren. Het medische team hielp snel. Wij deden wat we moesten doen en we zijn er in geslaagd Christian terug te brengen. Hij sprak nog tegen me voor hij naar het ziekenhuis werd vervoerd.”

"Het was een heel moeilijke avond, waarop we allemaal zijn herinnerd aan de belangrijkste dingen in het leven: de relaties die je hebt, de mensen die dichtbij je staan, je familie en vrienden", vertelde Hjulmand na afloop van de wedstrijd. "Al onze gedachten gaan uit naar Christian en zijn familie. Ik kan niet genoeg complimenten maken aan onze ploeg. Ik kan niet trotser zijn dan ik al ben op de spelers die zo goed voor elkaar hebben gezorgd."