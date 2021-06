Eriksen-drama ook van invloed op Oranje: ‘Hij heeft het heel lastig’

Zondag, 13 juni 2021 om 09:13 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:42

Hennie Spijkerman vermoedt dat het drama rondom Christian Eriksen ook in de selectie van het Nederlands elftal een enorme impact zal hebben. De middenvelder, die jarenlang voor Ajax speelde, zakte zaterdag ineen tijdens het EK-duel tussen Denemarken en Finland. Spijkerman was assistent-trainer van Ajax toen vier jaar geleden het noodlot toesloeg bij Abdelhak Nouri. De gebeurtenissen rondom Eriksen hakten er bij hem in.

“Ik zat Denemarken - Finland alleen thuis te kijken, maar ben naar familie toegegaan. Het hakte erin”, vertelt Spijkerman, nu assistent-trainer bij sc Heerenveen, in gesprek met De Telegraaf. Hij dacht dat hij opnieuw in een slechte film was beland. “Het enige dat ontbrak, was de helikopter die in Oostenrijk wel en nu niet landde ( . . . ) Laten we niet te vroeg juichen en bidden dat de uiteindelijke schade meevalt, maar er viel bij mij een enorme last van mijn schouders.”

Spijkerman omschrijft Eriksen als een ’ontzettend goed ventje’. “Eigenlijk een heel normale, lieve jongen én een begenadigd talent. Het was een genot om met hem te mogen samenwerken. Chris houdt van voetbal, is een pure liefhebber.” Hij vermoedt dat het drama rondom Eriksen ook zo zijn impact zal hebben binnen Oranje. “Frank de Boer heeft het op dit moment ontzettend lastig. Dat weet ik zeker. Hij kende Christian al vanuit de jeugd en had bij Ajax een ongelooflijke klik met hem.”

Spijkerman wijst ook op Daley Blind. “Het zal ook voor Daley Blind een mokerslag zijn. En dan niet alleen vanwege zijn eigen verleden, maar hij kan het heel goed met Christian vinden. Ze zijn vrienden. En Davy Klaassen, Maarten Stekelenburg en Stefan de Vrij kennen hem ook goed. Hier zal in het hotel uitgebreid over gesproken worden.”

Eriksen zakte aan het einde van de eerste helft opeens in elkaar nabij de zijlijn. Hij werd snel geholpen door de medische staf en na een reanimatie op het veld naar een ziekenhuis in Kopenhagen gebracht. De Deense bond meldde na ongeveer een uur dat de ex-Ajacied bij kennis was. De middenvelder kan praten en maakt het naar omstandigheden goed. Vervolgens werd er in overleg met de spelers van Denemarken en Finland besloten om het duel te hervatten.