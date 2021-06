Hélène Hendriks en Veronica Inside zaten achter ‘4-3-3-vliegtuigje’

Zondag, 13 juni 2021 om 08:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:55

Hélène Hendriks en De Oranjezomer, de EK-variant van Veronica Inside, zitten achter het vliegtuigje dat zaterdag boven het trainingscomplex van het Nederlands elftal vloog. ’Frank, gewoon 4-3-3’, zo viel er te lezen op de banner achter het sportvliegtuigje. Het cirkelde boven de KNVB-campus in Zeist tijdens de afsluitende training van Oranje voor het eerste EK-duel met Oekraïne.

Hélène Hendriks vertelde zaterdagavond in het televisieprogramma dat zij daar met haar collega's achter zat. “Wij hebben speurwerk gedaan, want wij wilden weten wie erachter zat", begon Hendriks grappend. “Ik mag niet bij de persconferenties zijn, ik mag spelers niet spreken... Ik wil ze toch op een of andere manier duidelijk maken hoe het moet. Dus hebben wij het vliegtuigje bedacht.”

Hélène onthult: wij zijn de afzender van het vliegtuigje boven het trainingsveld van Oranje! ?#deoranjezomer #veronicainside pic.twitter.com/kfZxsfJfD5 — Veronica Inside (@veronicainside) June 12, 2021

De boycot van de Nederlandse internationals richting Veronica Inside blijft ook tijdens het EK gehandhaafd. Dat betekent dat de spelers tijdens het toernooi geen interviews geven aan verslaggevers van het praatprogramma. Aanleiding was een grap van Johan Derksen waarmee hij rapper Akwasi een jaar geleden vergeleek met Zwarte Piet. Hendriks gaat desondanks op pad en volgt ook de persconferenties van Oranje, zonder vragen te mogen stellen aan de spelers.

In de uitzending van zaterdagavond werd een fragment van de dag ervoor getoond, waarop presentator Wilfred Genee vertelde dat het op een of andere manier moest lukken om bondscoach Frank de Boer 4-3-3 te laten spelen in plaats van 5-3-2. Die uitspraak was dus een voorbode op de vliegtuig-actie.

De Boer zag de tekst achter het vliegtuigje, maar reageerde adrem op de persconferentie van zaterdag. “Ik heb ook een vliegtuigje gehuurd met als tekst: 'Bedankt voor de tip, maar het blijft 3-5-2'”, grapte de bondscoach van Oranje.