Deense bondsarts blikt terug: ‘De hartslag van Eriksen viel opeens weg’

Zondag, 13 juni 2021 om 08:12 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:39

Bij Christian Eriksen zijn volgens Sanjay Sharma, zijn voormalige cardioloog, nooit hartproblemen geconstateerd in zijn tijd bij Tottenham Hotspur. De middenvelder zakte zaterdag in het EK-duel tussen Denemarken en Finland plotseling in elkaar. Eriksen werd gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel en hij zou aanspreekbaar zijn. Ook Sharma schrok zich wezenloos toen hij de beelden zag.

Bij Sharma sloegen al snel, weliswaar kortstondig, de twijfels toe. De dokter van de St. George’s University in Londen bekeek meteen de testresultaten tussen 2013 en 2019, de periode waarin Eriksen het shirt van Tottenham om de schouders droeg. In januari 2020 maakte de middenvelder de overstap naar Internazionale. “Ik dacht: Oh mijn god? Is er iets dat we niet hebben gezien? Maar ik heb alle testresultaten bekeken en alles zag er perfect uit’’, vertelde Sharma zondag aan diverse media in Engeland.

“Vanaf de dag dat de club hem vastlegde, was het mijn taak om hem te screenen en we hebben hem elk jaar getest. Zijn tests tot 2019 waren volkomen normaal, zonder duidelijke onderliggende hartafwijking. Ik kan daarvoor instaan omdat ik zelf de tests heb gedaan”, benadrukt Sharma. Ook bij Inter was de schrik groot, maar in de loop van de avond kon directeur Giuseppe Marotta een bemoedigende update geven.

“Ik kan alleen maar zeggen dat Christian tien minuten geleden zelf een bericht heeft gestuurd in onze WhatsApp-groep. Dit bevestigt de goede band tussen de spelers.” In navolging van clubarts Piero Volpi benadrukte ook Marotta dat het instorten van Eriksen niets te maken heeft met het coronavirus en/of de vaccinatie tegen het virus. “Christian heeft nooit corona gehad en is niet gevaccineerd. Hij is op dit moment onder behandeling van de Deense medische staf. De staf van Inter heeft nauw contact met deze personen.”

Dankzij het snelle optreden van de hulpdiensten én aanvoerder Simon Kjaer maakt Eriksen het naar omstandigheden goed. "Toen we bij Christian kwamen, was het duidelijk dat hij buiten bewustzijn was”, vertelt bondsarts Martin Boesen. "Hij lag op zijn zij en ademde. Aanvankelijk kon ik een hartslag voelen. Maar die viel plots weg en we startten meteen met reanimeren. Het medische team hielp snel. Wij deden wat we moesten doen en we zijn er in geslaagd Christian terug te brengen. Hij sprak nog tegen me voor hij naar het ziekenhuis werd gevoerd.”