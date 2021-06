Curaçao houdt WK-droom intact dankzij belangrijk uitdoelpunt

Zondag, 13 juni 2021 om 06:46 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:57

Curaçao heeft de eerste confrontatie met Panama in de kwalificatiefase voor het WK van 2022 in Qatar verloren. Het team van interim-bondscoach Patrick Kluivert, de vervanger van Guus Hiddink, leed zaterdagavond lokale tijd in het Estadio Nacional de Panamá in Panama-Stad echter wel een nederlaag met perspectief: 2-1. De late aansluitingstreffer van Rangelo Janga zorgt ervoor dat Curaçao in de return, dinsdagavond lokale tijd in Willemstad, nog volop kansen heeft om de laatste kwalificatiefase in de CONCACAF-zone te bereiken.

Panama kende een sterk begin met snel en aanvallend voetbal. Doelman Eloy Room moest in de eerste tien minuten in actie komen op pogingen van Adalberto Carasquilla en Yoel Bárcenas. Curaçao had moeite om kansen te creëren tegen een ploeg die hoog druk zette en ook vaak in een hoog tempo bleef spelen. Bárcenas kreeg na achttien minuten spelen een goede kans, maar zijn inzet werd van richting veranderd en ging over. Een herkansing, enkele minuten later, was een prooi voor Room, die daarna een kopbal van Gabriel Torres maar net naast zag gaan.

Kluivert greep in de rust in en koos voor een aanvallende wissel: Brandley Kuwas in de plaats van Kevin Felida. Het was echter Panama dat na 55 minuten als eerste de score opende. Na een lange pass van Andrés Andrade werkte Alberto Quintero, die in de eerste helft voor het nodige gevaar aan de rechterkant zorgde, de bal fraai in de verre hoek buiten het bereik van Room: 1-0. Een kwartier voor tijd kwam Panama op 2-0 na slordig balverlies van Darryl Lachman, nota bene een minuut eerder ingevallen voor Juriën Gaari. Hij verdedigde niet goed uit, waarna Michael Murillo op het strafschopgebied van Curaçao kon afstormen en de ingevallen Cecilio Waterman de bal van dichtbij achter Room kon schieten.

Curaçao zocht naar het belangrijke uitdoelpunt en slaagde daar vier minuten voor het einde met een beetje hulp ook in. Doelman Luis Mejía liet de bal knullig los na een ogenschijnlijk makkelijk schot van Kuwas van afstand richting de rechterhoek, waarna Janga de rebound van dichtbij benutte: 2-1.

Curaçao en Panama waren twee van de zes groepswinnaars in de eerste kwalificatiefase en spelen nu, net als El Salvador, Canada, Haïti en Saint Kitts en Nevis, tegenover elkaar om een plek in de finaleronde af te dwingen. In een hele competitie worden dan duels met de toplanden van de CONCACAF-zone, Mexico, Verenigde Staten, Costa Rica, Jamaica en Honduras, afgewerkt. De beste drie gaan naar Qatar, de nummer vier speelt nog een intercontinentale play-off.

Opstelling Curaçao: Room; Gaari, Martina, Alberto; Antonia, Felida, Anita, Maria; Janga, Leandro Bacuna en Juninho Bacuna. Invallers: Kuwas, Kastaneer, Lachman en Benschop.