René van der Gijp: ‘Dit is honderd procent niet waar wat Frank de Boer zegt’

Zondag, 13 juni 2021 om 00:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:37

René van der Gijp heeft zaterdag bij De Oranjezomer opnieuw zijn licht laten schijnen op het systeem dat Frank de Boer wil hanteren tijdens het EK. Volgens de analist weet de bondscoach van Oranje zelf ook dat het een 'kutsysteem' is, een formatie die door De Boer overigens als 3-5-2 uit wordt gelegd. Volgens Van der Gijp is dat laatste 'honderd procent niet waar'.

"Ik heb ook best wel een beetje te doen met die Frank de Boer", aldus Van der Gijp. "Het is zo: hij heeft dat systeem bedacht... Hij heeft naar die twee oefenwedstrijden zitten kijken waarin ze dat systeem speelden, maar hij weet zelf ook wel dat het een kutsysteem is. Hij is niet achterlijk. Hij is echt niet achterlijk. Bij Crystal Palace denken ze dat wel, maar dat is echt niet zo. Hij heeft ook naar die wedstrijden zitten kijken en gedacht: het is gewoon een kutsysteem." De Boer werd bij Crystal Palace overigens al na vier competitiewedstrijden ontslagen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Van der Gijp kan De Boer echter niet meer terug. "Hij denkt ook: als ik dat systeem nu ga veranderen, dan zegt iedereen: 'Hey Frankie, publieke opinie, vliegtuigje, hè. Dadelijk komt er een vliegtuigje met 8-1-1 over en dan ga je zeker 8-1-1 spelen'", doelt Van der Gijp op het vliegtuigje dat de training van Oranje verstoorde. "Dus Frankie denkt nu bij zichzelf: wat er ook gebeurt, ik blijf vasthouden aan dat systeem. Maar ik weet zeker als we dadelijk 0-0 in de rust staan, dan gaan we gewoon weer met buitenspelers spelen."

De Boer zei zaterdag op de persconferentie dat hij het systeem 3-5-2 noemt. "Dit is dus gewoon niet waar", aldus Van der Gijp. "Dit is honderd procent niet waar wat hij zegt. Dat zou waar zijn als je op rechts Davy Klaassen zou zetten en op links, noem er eens een, Teun Koopmeiners. Hij zegt: 'het zijn drie verdedigers', maar wat zijn Denzel Dumfries en Owen Wijndal dan? Dat zijn verdedigers. Oh, het zijn aanvallers geworden?"

Van der Gijp heeft weinig vertrouwen in Oranje. "Want wat krijgen we weer: die Dumfries loopt zich de tering, en het schiet helemaal niet op! Dat is eigenlijk ook hartstikke sneu voor die jongen... die komt na de wedstrijd doodmoe binnen, en hij heeft een kutwedstrijd gespeeld." Ook Johan Derksen ziet het niet zo zitten in Dumfries. "Er komt ook nooit een goede voorzet uit", vindt Derksen. "Het is wel treurig als je steeds honderd meter hard moet lopen en dan een verkeerde voorzet geeft. Je moet hem niet te veel in balbezit laten komen. Hij is op clubniveau hartstikke goed, maar hij komt op dit internationale niveau gewoon tekort."