Achraf Hakimi brengt eerbetoon aan Christian Eriksen tijdens oefenzege

Zaterdag, 12 juni 2021 om 23:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:43

Marokko heeft de oefenwedstrijd tegen Burkina Faso zaterdagavond omgezet in een overwinning. In Rabat won de ploeg van bondscoach Vahid Halilhodzic met 1-0, vier dagen nadat Marokko met diezelfde cijfers zegevierde over Ghana. Achraf Hakimi maakte het enige doelpunt van de wedstrijd en bracht een eerbetoon aan Christian Eriksen, zijn ploeggenoot bij Internazionale.

Hakimi maakte na vijftig minuten het enige doelpunt van de wedstrijd. De rechtsback plaatste een vrije trap over de muur heen en zag de bal via de binnenkant van de paal achter de doellijn belanden. Bij de viering beeldde hij met zijn vingers een twee en een vier uit, als verwijzing naar de nummer 24 van Inter. Marokko trad aan met Hakim Ziyech in de basiself; aanvaller Zakaria Aboukhlal van AZ viel na een uur in. Voormalig Eredivisionist Sofyan Amrabat bleef op de bank. Bij Burkina Faso bleef Lassina Traoré van Ajax op de bank.