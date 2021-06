Lukaku draagt openingsgoal in ruime zege België op aan Eriksen

Zaterdag, 12 juni 2021 om 22:50 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:03

België is met een ruime overwinning op Rusland aan het EK gestart. Het team van bondscoach Roberto Martínez was zaterdagavond met 3-0 te sterk voor Rusland, dat met defensieve fouten de overwinning van de Rode Duivels inleidde. Romelu Lukaku opende de score op en droeg zijn doelpunt op aan Christian Eriksen. Thomas Meunier maakte later in de eerste helft een uniek doelpunt. Lukaku bepaalde vlak voor tijd de eindstand. België en Finland, dat eerder op zaterdag met 0-1 te sterk was voor Denemarken, leiden voorlopig de dans in Groep B.

België, waar Kevin De Bruyne nog ontbrak, kon na het klinken van het rustsignaal met een tevreden gevoel de kleedkamer opzoeken. De ploeg van Martínez ging met een dubbele voorsprong de rust in en dat zorgde voor stille taferelen op de tribunes, al zagen de 30.000 toeschouwers met eigen ogen dat Rusland grotendeels debet was aan de gang van zaken. Na tien minuten spelen stond een grote fout achterin aan de basis van de 1-0 van Lukaku. Dries Mertens verzond de bal richting het strafschopgebied, waar Andrey Semenov de bal ongelukkig behandelde en Lukaku daarmee in staat stelde om de score van dichtbij te openen. De aanvaller zocht meteen een camera op en droeg zijn treffer in het Nederlands op aan Christian Eriksen, zijn teamgenoot bij Internazionale.

De Rode Duivels hadden daarna voldoende uitzicht op een tweede treffer. Een wilde inzet van Leander Dendoncker ging over het doel en doelman Anton Shunin voorkwam een rake inzet van Thorgan Hazard in de korte hoek. Voor Timothy Castagne zat het duel er na nog geen half uur spelen al op: na een botsing met Daler Kuzyaev moest hij zich laten vervangen door Meunier. De invaller schreef zeven minuten later geschiedenis toen Shunin een inzet van Hazard voor de voeten van de back stompte. Meunier is de eerste invaller ooit die in een eerste helft van een EK-duel trefzeker is: 2-0.

België leunde na de pauze op de dubbele voorsprong en speelde de wedstrijd min of meer op halve kracht uit. Rusland kwam niet verder dan hoog druk zetten en enkele halfslachtige pogingen. Het was veelzeggend dat Denis Cheryshev, nota bene na nog geen half uur spelen ingevallen voor Kuzyaev, na 65 minuten werd vervangen door Aleksey Miranchuk en bondscoach Stanislav Cherchesov niet veel later al zijn wissels had verbruikt. Bij België maakten niet veel later Eden Hazard, als vervanger van Dries Mertens, en Thomas Vermaelen, als vervanger van de lichtgeblesseerde Jan Vertonghen hun opwachting.

België slaagt er uitstekend in om de wedstrijd dood te maken. Het publiek in de Gazprom Arena in Sint-Petersburg zag hoe de ploeg van Cherchesov geen raad wist met de automatische piloot van de Belgen, die vlak voor tijd voor een derde keer trefzeker waren. Na een pass van Meunier schoot Lukaku de bal na een sprint in de korte hoek langs Shunin. België treedt over vijf dagen tegen Denemarken aan. Rusland en Finland spelen een dag eerder al een alles-of-niets-wedstrijd.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 België 1 1 0 0 3 3 2 Finland 1 1 0 0 1 3 3 Denemarken 1 0 0 1 0 0 4 Rusland 1 0 0 1 0 0