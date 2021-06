Inter-arts ontkracht speculatie van Casper van Eijck over Christian Eriksen

Zaterdag, 12 juni 2021 om 22:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:43

Christian Eriksen heeft nooit corona gehad, zoals door dr. Casper van Eijck werd gespeculeerd in het praatprogramma De Oranjezomer. Dat verklaart Piero Volpi, de clubarts van Internazionale, tegenover AP. Eriksen doorstond voorafgaand aan het EK alle medische tests, zo verzekert de arts.

Eriksen stortte tijdens de wedstrijd tussen Denemarken en Finland (0-1) vlak voor rust in elkaar en moest gereanimeerd worden. Van Eijck, de clubarts van Feyenoord en chirurg bij het Erasmus MC, dacht toen hij het zag meteen aan het coronavirus. "We weten, en daarom onderzoeken we dat ook, dat je toch bij sporters, bij jonge sporters... dat je in sommige gevallen ook hartproblemen krijgt", aldus Van Eijck op SBS6.

Inter's doctor just spoke saying that #Eriksen never had Covid and that there were no particular medical conditions about him to justify this, and that he always passed all tests — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 12, 2021

Presentator Wilfred Genee stelde tegenover Van Eijck dat Eriksen bij Internazionale waarschijnlijk volledig medisch is doorgelicht. "Ja, maar er is een specifiek protocol voor om die hartspierziektes op te sporen", reageerde Van Eijck. "Dat is een MRI die je moet maken en ik weet niet of dat gewoon standaard gedaan wordt bij alle jongens die meedoen aan het EK." Van Eijck bevestigde dat een hartspier kwetsbaarder is na een coronabesmetting. "Absoluut. Een grote studie uit Amerika bij topsporters bewijst dat. Je ziet dat vijf procent van de topsporters daadwerkelijk afwijkingen hebben op de MRI."

Speculaties over een coronabesmetting worden dus de kop ingedrukt door de clubarts van Inter. "Eriksen heeft nooit corona gehad", aldus Volpi. "Er waren geen specifieke medische aandoeningen die problemen met het hart zouden kunnen verklaren, hij heeft altijd alle tests doorstaan." De clubarts heeft op dit moment niet veel meer informatie. "We hebben contact met de Deense bond, maar we weten nog steeds niets. We hebben gehoord wat de UEFA heeft gezegd en we zijn allemaal blij dat hij gestabiliseerd is. Maar dat is alles wat we weten. Op dit moment is het belangrijkste dat hij herstelt."