Mohammed Nouri beleeft pijnlijk déjà vu tijdens ineenstorten Christian Eriksen

Zaterdag, 12 juni 2021 om 22:25 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:27

De vader van Abdelhak Nouri bidt voor het welzijn van Christian Eriksen. Toen de middenvelder van Denemarken zaterdagavond ineenstortte, dacht Mohammed Nouri meteen terug aan het noodlot dat zijn zoon trof in de zomer van 2017. Het was een pijnlijk déjà vu, vertelt Nouri senior in gesprek met De Telegraaf.

"De beelden uit Kopenhagen waren een shock voor ons, doen ons veel verdriet, omdat dit leed ons ook heeft getroffen. Gelukkig waren ze er snel bij en is Christian gestabiliseerd", reageert Mohammed Nouri. "De tranen rollen over mijn wangen. Het is de herbeleving van het lijden van een Ajax-zoon. We zullen voor Christian bidden, wensen hem veel sterkte en hopen op een spoedig herstel. Onze gedachten gaan ook uit naar zijn familie."

In de 43ste minuut van de wedstrijd tegen Finland bood Eriksen zich aan de zijlijn aan bij een ingooi. Hij wilde de bal aannemen, maar viel prompt voorover. De ploeggenoten van Eriksen en de medische staf hadden meteen door dat er sprake was van een ernstige situatie. Spelers van Denemarken verzamelden zich rond Eriksen en gebaarden dat hun ploeggenoot meteen medische hulp nodig had. Hij werd op het veld gereanimeerd en werd na een behandeling van ongeveer een kwartier afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar is hij gestabiliseerd.

In praatprogramma De Oranjezomer speculeerde Casper van Eijck, clubarts van Feyenoord, dat Eriksen mogelijk het coronavirus heeft gehad. "We weten, en daarom onderzoeken we dat ook, dat je toch bij sporters, bij jonge sporters... dat je in sommige gevallen ook hartproblemen krijgt", zei Van Eijck onder meer. Clubarts Piero Volpi van Internazionale zegt in de Italiaanse pers echter dat Eriksen het virus niet heeft gehad en dat zijn medische tests nooit reden tot grote zorg waren wat betreft hartkwalen.