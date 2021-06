Johan Derksen walgt van absurde tweet Willem Engel over Eriksen

Zaterdag, 12 juni 2021 om 22:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:32

Willem Engel grijpt het ineenstorten van Christian Eriksen tijdens Denemarken tegen Finland aan om een absurde tweet de wereld in te sturen. De dansleraar en criticaster van het coronabeleid suggereert dat het voorval te maken heeft met vaccinaties. Engel krijgt een stortvloed van kritiek over zich heen, onder meer van Johan Derksen in De Oranjezomer.

"Er valt net een Deen dood neer op het EK, hopelijk kunnen ze hem nog reanimeren", aldus Engel op Twitter. "Het experiment is schandalig mislukt. Soms is gelijk krijgen het ergste dat je kan overkomen. Er moet direct gestopt worden met injecties."

Derksen is niet eens verbaasd door het bericht van Engel. "Wat deze man zegt en tweet, daar kijk ik intussen niet meer van op", aldus de analist. "Een onbeschaafdere vlegel dan deze mislukte dansleraar bestaat er niet. Dat meteen mensen zich geroepen voelen om hier sneren over uit te delen, en zo..."

Op Twitter wordt door diverse mensen opgeroepen om Engel te rapporteren bij Twitter. "Ondertussen Willem Engel die Eriksen maar even dood heeft verklaard om politiek 'gewin' te halen door een verzonnen verband te leggen tussen wat met de speler is gebeurd en vaccins", aldus presentator Humberto Tan. "Rapporteer die man! Hoeveel leugenachtige "informatie" mag je verspreiden?"

Ook viroloog Marc Van Ranst is die mening toegedaan. "Ik heb net het account van Willem Engel gerapporteerd en geblokkeerd", aldus Van Ranst. "Ik ben helemaal klaar met deze oplichter, en ik kan enkel maar suggereren dat iedere Nederlander deze kerel voorgoed vergeet." Journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad walgt eveneens van Engel. "Het woord smakeloos dekt nog geen duizendste van een procent van de weerzinwekkende lading van deze tweet", aldus Elfrink.