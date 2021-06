Finland wint verrassend in duel overschaduwd door ineenstorten van Eriksen

Zaterdag, 12 juni 2021 om 21:29 • Jeroen van Poppel

Finland heeft zaterdagavond zijn openingsduel op het EK verrassend gewonnen van Denemarken. De wedstrijd werd overschaduwd door het ineenstorten van Christian Eriksen, die twee minuten voor rust een hartaanval kreeg en gereanimeerd werd. Beide ploegen wilden het duel uitspelen, toen bleek dat de situatie van Eriksen stabiel was. Finland won het duel vervolgens tegen de verhouding in door een rake kopbal van Joel Pohjanpalo: 0-1.

Voor het dramatische moment rond Eriksen vlak voor rust was sprake van een eenzijdige wedstrijd. Denemarken zocht de aanval en loste in de eerste 43 minuten liefst 12 schoten; Finland kon daar geen enkele poging tegenover zetten. In de beginfase werden de Denen het meest dreigend, bijvoorbeeld met een hard schot van Jonas Wind, dat werd weggeslagen door doelman Lucás Hrádecky.

Het artikel gaat verder onder de video Janssen over relatie De Boer: 'Daarin zijn er betere trainers' Meer videos

Hrádecky wist zich daarna opnieuw te onderscheiden door een kopbal van Pierre-Emile Höjbjerg onder de lat vandaan te tikken en redding te brengen op een afstandsschot van Eriksen. Martin Braithwaite probeerde het nog met twee schoten, die beide richting misten. Op slag van rust sloeg dus het noodlot toe voor Eriksen, die bij het nemen van een inworp ter aarde stortte. De spelmaker van Denemarken werd minutenlang behandeld en vervolgens naar de catacomben gebracht.

Bijna twee uur later gaven beide ploegen groen licht aan de UEFA om de wedstrijd te hervatten. Mathias Jensen kwam binnen de lijnen voor Eriksen, waarna Denemarken opnieuw het initiatief naar zich toe trok. In de eerste fase na de hervatting gebeurde nauwelijks iets dreigends, hoewel de druk op het doel van Finland met de minuut leek toe te nemen. Geheel tegen de verhouding in namen de Finnen na precies een uur spelen de leiding, toen Joel Pohjanpalo raak kopte uit een voorzet van Jere Uronen: 0-1. De bal kwam recht op Kasper Schmeichel af, die zijn hand niet genoeg achter de bal kreeg om een tegentreffer te voorkomen.

Denemarken zocht opnieuw de aanval en had opnieuw moeite om openingen te vinden. De thuisploeg had geluk toen de bal na een ogenschijnlijk uiterst lichte overtreding van Paulus Arajuuri op Thomas Delaney op de stip werd gelegd. Höjbjerg schoot de penalty echter slap in en zag Hrádecky redden. De Finse linkervleugelverdediger Uronen voorkwam daarna met een cruciale sliding dat Andreas Skov Olsen kon intikken.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 België 1 1 0 0 3 3 2 Finland 1 1 0 0 1 3 3 Denemarken 1 0 0 1 0 0 4 Rusland 1 0 0 1 0 0