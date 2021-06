Drie goede bekenden van Eriksen én surprise in basiself België

Zaterdag, 12 juni 2021 om 19:48 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:15

België treedt zaterdagavond met drie goede bekenden van Christian Eriksen aan tegen Rusland op het EK. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld zijn sinds hun gezamenlijke periode al bevriend met de Deens international, die eerder op de avond in elkaar zakte tijdens het duel met Finland. Romelu Lukaku, een andere basiskracht van de Rode Duivels, is ploeggenoot van Eriksen bij Internazionale.

“De spelers zijn op de hoogte van de toestand van Eriksen. Het was een shock voor iedereen” beaamde bondscoach Roberto Martinez ruim een uur voor aanvang van de wedstrijd. “In onze groep zitten internationals die met hem spelen of gespeeld hebben. Of we de wedstrijd wel moeten spelen? Dat is een medische kwestie. Wij zijn hier om ons werk te doen.”

Met Dedryck Boyata in de basis heeft Belgie ook een verrassing in de basiself. De verwachting was dat Jason Denayer zou starten in Sint-Petersburg. Dries Mertens krijgt de voorkeur boven Jérémy Doku. De rest van het elftal bevat geen verrassingen.

Opstelling België: Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Boyata; Castagne, Dendoncker, Tielemans, Thorgan Hazard; Mertens, Lukaku en Carrasco.

Opstelling Rusland: Shunin; Mário Fernandes, Semenov, Dzhikiya, Zhirkov; Ozdoev, Barinov; Zobnin, Golovin, Kuzyaev en Dzyuba.