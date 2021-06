Zaakwaarnemer Eriksen heeft goed nieuws: ‘Hij ademt en kan praten’

Zaterdag, 12 juni 2021 om 19:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:01

Christian Eriksen is bij bewustzijn in het ziekenhuis, bevestigt zijn zaakwaarnemer Martin Schoots zaterdagavond bij NPO Radio 1. De Nederlandse belangenbehartiger van Eriksen heeft gesproken met de vader van Eriksen en bevestigt dat de middenvelder het relatief goed maakt.

"Ik weet niet heel veel, maar ik heb net even gesproken met zijn vader", vertelt Schoots. "Die heeft me verteld dat hij ademt en kan praten. Dat is onder deze omstandigheden het nieuws waar we blij mee zijn. Dat is het enige wat ik weet. Ik heb vijf minuten geleden met zijn vader gesproken. Iedereen is in shock, dat is logisch. Zijn vriendin is nu bij hem in het ziekenhuis."

Eriksen zakte tijdens de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland in elkaar. De middenvelder werd op het veld gereanimeerd en werd na een behandeling van ongeveer een kwartier afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar is hij gestabiliseerd. In de 43ste minuut van de wedstrijd bood Eriksen zich aan de zijlijn aan bij een ingooi. Hij wilde de bal aannemen, maar viel prompt voorover.