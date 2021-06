Christian Eriksen lijkt bij kennis op nieuwe foto

Zaterdag, 12 juni 2021 om 19:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:36

Christian Eriksen lijkt bij kennis te zijn geweest toen hij het stadion per brancard verliet. Op een nieuwe foto is te zien dat de middenvelder van Denemarken opkijkt, terwijl hij zijn hand op zijn hoofd lijkt te houden. De foto is afkomstig van fotobureau Getty. Eriksen zakte zaterdag in elkaar tijdens de wedstrijd tegen Finland en werd gereanimeerd op het veld, alvorens hij met een ambulance naar een ziekenhuis in Kopenhagen werd vervoerd.

De middenvelder werd op het veld gereanimeerd en werd na een behandeling van ongeveer een kwartier afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar is hij 'gestabiliseerd', meldt de UEFA in een statement. De Deense voetbalbond (DBU) bevestigt dat Eriksen wakker is en nader wordt onderzocht in het ziekenhuis. De wedstrijd is tot nader order gestaakt.

