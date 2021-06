Vriendin van Christian Eriksen betreedt huilend het veld

Zaterdag, 12 juni 2021 om 19:11 • Laatste update: 19:29

De vriendin van Christian Eriksen, Sabrina Kvist, was zaterdag getuige van het medische noodlot dat haar partner trof. Na het incident betrad Kvist het veld en werd ze getroost door de Deense bondscoach Kasper Hjulmand en door aanvoerder Simon Kjaer. Eriksen is per ambulance vertrokken naar een ziekenhuis in Kopenhagen.

O desespero de Sabrina Kvist Jensen, esposa de Eriksen. Ela foi amparada pelo goleiro Schmeichel e pelo capitão Kjaer #DEN #FIN #EURO2020 pic.twitter.com/55U4d1WKbC — Goleada Info (@goleada_info) June 12, 2021

Kjaer ve Schmiechel, Christian Eriksen'in esi Sabrina Kvist Jensen'e destek oluyor.. Çok zor ?? pic.twitter.com/8NBgxO0rBH — Real Madrid Türkiye ???? (@Rmcf__Tr) June 12, 2021