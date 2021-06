Christian Eriksen zakt in elkaar en wordt gereanimeerd

Zaterdag, 12 juni 2021 om 18:45 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:58

Christian Eriksen is zaterdagavond tijdens de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland in elkaar gezakt. De middenvelder werd op het veld gereanimeerd en werd na een behandeling van ongeveer een kwartier afgevoerd. In de 43ste minuut van de wedstrijd bood Eriksen zich aan de zijlijn aan bij een ingooi. Hij wilde de bal aannemen, maar viel prompt voorover. De wedstrijd is gestaakt.

De ploeggenoten van Eriksen en de medische staf hadden meteen door dat er sprake was van een ernstige situatie. Spelers van Denemarken verzamelden zich rond Eriksen en gebaarden dat hun ploeggenoot meteen medische hulp nodig had. Terwijl artsen zich over Eriksen ontfermden, stonden spelers van Denemarken zij aan zij om hem heen, om het zicht van de camera's te blokkeren. Spelers van Denemarken en Finland waren zichtbaar geschokt, evenals toeschouwers op de tribune.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De wedstrijd werd logischerwijs onderbroken tijdens de medische behandeling van Eriksen. Na een behandeling van ongeveer een kwartier verlieten de spelers van Finland en de arbitrage het veld, terwijl er witte doeken om Eriksen heen werden geplaatst en hij werd weggevoerd. Zijn ploeggenoten liepen naast hem mee.