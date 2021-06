Sleur van Zwitserland houdt aan na eerste VAR-check op EK

Zaterdag, 12 juni 2021 om 16:54 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:09

Het duel tussen Wales en Zwitserland op het EK heeft zaterdag geen winnaar opgeleverd. In het Olympisch Stadion in Bakoe, waar maximaal 31.000 toeschouwers aanwezig mochten zijn, eindigde het duel in 1-1. Het team van Vladimir Petkovic sloeg enkele minuten na rust als eerste toe, waarna Wales een kwartier voor tijd een gelijkspel afdwong. In de slotminuten zorgde de eerste VAR-check van het toernooi ervoor dat het duel niet in 1-2 eindigde. Zwitserland won nog nooit van een Britse opponent op een EK of WK: twee remises en drie nederlagen in vijf duels.

De neutrale toeschouwer had het gedurende de eerste helft zwaar. Wales, dat vijf jaar geleden als debutant op een EK meteen de halve finales haalde, en Zwitserland konden in de eerste 45 minuten niet vermaken en de doelpuntloze ruststand was dan ook volkomen logisch. In het eerste kwartier wisselden de teams goede fases met elkaar af en was de beste kans voor Wales: Kieffer Moore kopte de bal krachtig richting het dak van het doel, maar doelman Yann Sommer tikte de bal stijlvol over de lat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het antwoord van Zwitserland mocht er zijn: Fabian Schär mikte de bal achter het standbeen na een lage corner van Xherdan Shaqiri direct op doel, maar doelman Danny Ward reageerde goed door de bal met zijn voet uit het doel te halen. Vooral Zwitserland probeerde het scorebord in beweging te krijgen, met name na voorzetten van Ricardo Rodríguez of Kevin Mbabu, maar het team van Petkovic wist moeilijk door de Welshe muur te komen of liet in de persoon van Haris Seferovic twee goede mogelijkheden onbenut.

Zwitserland, dat elk van de zes interlands voorafgaand aan het EK in winst omzette, nam vier minuten na de rust de leiding in Bakoe. Embolo stuitte na een indrukwekkende rush eerst nog op Ward, maar de aanvaller kopt de bal uit de daaropvolgende corner wel tegen de touwen: 0-1. Niet veel later viel bijna het tweede doelpunt. Opnieuw brak Embolo met een knappe individuele actie door de Welshe defensie heen, maar Kevin Mbabu raakte de bal volledig verkeerd toen hij deze van zijn teamgenoot ontving.

Embolo bleef de gevaarlijkste speler op het veld: na een minuut of 65 krulde hij de bal maar net naast het doel van Ward. Een kwartier voor tijd poetste Wales, waar Gareth Bale een vrij onzichtbare rol vervulde, vanuit het niets de achterstand weg. Een corner werd kort genomen, waarna Moore de bal uit een voorzet van Josef Morell in de linkerhoek kopte: 1-1. Mario Gavranovic leek een minuut na zijn invalbeurt voor Seferovic voor de 1-2 te zorgen, maar de eerste VAR-check van het toernooi voorkwam een heldenrol voor de aanvaller.

Zwitserland zocht in de slotfase en de extra tijd van vijf minuten nadrukkelijk naar een tweede doelpunt, maar zonder resultaat. Ward had dit keer wel een antwoord op een kopbal van Embolo en een gekraakte inzet van Gavranovic kon door een uitstrekkende Ward net naast worden getikt. De grensrechter vlagde echter voor buitenspel.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Italië 1 1 0 0 3 3 2 Wales 1 0 1 0 0 1 3 Zwitserland 1 0 1 0 0 1 4 Turkije 1 0 0 1 0 0