Edwin van der Sar belandt na val met open wonden in het ziekenhuis

Zaterdag, 12 juni 2021 om 16:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:29

Edwin van der Sar is zaterdagochtend in een ambulance beland, zo laat de algemeen directeur van Ajax zien op Instagram. Van der Sar raakte tijdens een ritje op zijn wielrenfiets betrokken bij een valpartij en hield daar verwondingen aan over. Die waren zo ernstig dat een ambulance werd gebeld om de oud-doelman naar het ziekenhuis te brengen.

"Niet zoals ik had gedacht dat mijn fietstocht vanmorgen zou eindigen, met een bijzondere rit na een val van de fiets", schrijft Van der Sar bij zijn korte video. "In het ziekenhuis nu voor controle van enkele open wonden en de elleboog die de impact van de weg hebben opgevangen. Ik zou later vandaag in orde moeten zijn, geen zorgen. Bedankt voor de snelle reactie van de regionale ambulancemedewerkers."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De video van Van der Sar levert hem de nodige reacties op. Ronald de Boer post enkel een facepalm-emoji, terwijl Nigel de Jong zijn voormalig Oranje-ploeggenoot beterschap wenst. "Nog steeds goed in duiken dus", schrijft dj Sunnery James. "Sterkte baas."