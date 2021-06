Genee, Derksen en Van der Gijp scoren slecht met De Oranjezomer

Zaterdag, 12 juni 2021 om 15:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:07

De start van de talkshow De Oranjezomer op SBS6 is geen succes gebleken. Wilfred Genee, Johan Derksen, René van der Gijp en Wim Kieft wisten vrijdag gemiddeld slechts 382.000 kijkers te trekken naar de late editie van het praatprogramma. De vroege editie, die om 20.00 uur startte, deed het met 366.000 kijkers nog minder goed. De NOS scoorde op NPO1 juist uitstekend met zijn EK-programma's.

De kijkcijfers van De Oranjezomer zal Talpa tegenvallen, daar Genee, Derksen en Van der GIjp met hun vergelijkbare reguliere talkshow Veronica Inside doorgaans minimaal een half miljoen kijkers hebben. De Oranjezomer bemachtigde vrijdagavond de vijftiende plek als het gaat om best bekeken programma's van de dag. De openingswedstrijd van het EK tussen Turkije en Italië (0-3) was met 2.324.000 kijkers het best scorende programma.

Ook de voorbeschouwing van de NOS op de eerste wedstrijd was een succes: 1.359.000 kijkers zagen hoe de publieke omroep met onder meer Nigel de Jong, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Marco van Basten een blik analisten opentrok. Het nabeschouwingprogramma op NPO1, dat Studio Europa heet, was goed voor 801.000 kijkers. ESPN wist overigens 6.000 kijkers te lokken naar de laatste editie van Voetbalpraat.