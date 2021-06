Georginio Wijnaldum: ‘Hij zit in de groepsapp, hij is nog steeds bij ons’

Zaterdag, 12 juni 2021 om 14:42 • Daniel Cabot Kerkdijk

De spelers van het Nederlands elftal onderhouden goed contact met Virgil van Dijk. De verdediger annex captain ontbreekt op het EK omdat hij exact een maand geleden zelf een streep door het toernooi zette. Van Dijk is niet op tijd hersteld van de zware knieblessure die hij in oktober vorig jaar opliep, maar dat wil niet zeggen dat het contact met de Oranje-internationals verwaterd is.

“We hebben goed contact met Virgil. Hij is natuurlijk in Portugal geweest”, doelde bondscoach Frank de Boer zaterdag tijdens de persconferentie op het trainingskamp van het Nederlands elftal in het Zuid-Europese land. “Hij heeft daar op afstand even gedag gezegd. Hij is zeer zeker betrokken en ik weet zeker dat de jongens, en vooral deze jongen naast me, contact met hem hebben. Anderzijds zal hij denken dat hij niet heel veel meer voor ons kan doen. We zullen het zelf moeten oplossen en ik denk dat Georginio Wijnaldum die rol ook uitstekend voor ons kan invullen.”

Het artikel gaat verder onder de video Janssen over relatie De Boer: 'Daarin zijn er betere trainers' Meer videos

“Ik heb veel contact met Virgil gehad”, beaamde Wijnaldum. “Maar dat heb ik sowieso wel. In dat opzicht is er niet veel veranderd. Hij heeft ook contact met anderen gehad. Hij zit ook in de groepsapp. Hij is nog steeds bij ons. Hij is heel belangrijk voor ons, als voetballer en als persoon. Hij probeert ons altijd te helpen. Zelfs nu hij er niet is, is hij nog steeds onze aanvoerder. Dat is iets wat zo gebleven is. Ook tijdens zijn revalidatie was hij nog betrokken bij het Nederlands elftal. Hij voerde gesprekken namens de spelersraad. In dat opzicht is er niet veel veranderd.”

Van Dijk raakte in oktober geblesseerd tijdens een Premier League-duel van Liverpool met Everton, na een wilde charge van keeper Jordan Pickford. Het werd al snel duidelijk dat het een race tegen de klok zou worden of hij het EK ging halen. Dat EK-selecties in coronatijd mochten worden uitgebreid van 23 naar 26 spelers, leek gunstig voor Van Dijk. Daardoor had De Boer hem wellicht als een soort extra troef achter de hand kunnen houden.

"Ook al was er een kans nog in actie te komen, misschien alleen de laatste twee duels van het toernooi. Ik heb toch besloten het risico niet te nemen", veegde de verdediger ook dat scenario een maand geleden van tafel. "Het is verschrikkelijk, maar dit is de juiste beslissing. Ik ben er erg teleurgesteld over, het zou mijn eerste grote toernooi zijn met Oranje. Het gaat goed met me, maar het EK komt nog te vroeg. Daarom heb ik moeten besluiten niet te gaan. De volledige focus gaat uit naar het nieuwe seizoen."