Vliegtuig met boodschap aan De Boer tijdens laatste training Oranje

Zaterdag, 12 juni 2021 om 12:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:21

De discussie over het spelsysteem bij het Nederlands elftal heeft iemand er zelfs toe bewogen om zaterdag een vliegtuigje de lucht in te sturen met een boodschap aan bondscoach Frank de Boer. ’Frank, gewoon 4-3-3’, zo viel er te lezen op de banner achter het sportvliegtuigje. Het cirkelde boven de KNVB-campus in Zeist tijdens de afsluitende training van Oranje voor het duel met Oekraïne.

Het systeem dat De Boer op het EK gaat spelen, is al dagen voer voor discussie. De bondscoach lijkt vast te houden aan het 5-3-2-systeem met vijf verdedigers. Maar menig Oranje-volger schreeuwt om het 4-3-3-systeem met vier verdedigers en drie aanvallers. Het Nederlands elftal kon de afgelopen weken met een versterkte defensie niet overtuigen in de oefenwedstrijden tegen Schotland (2-2) en Georgië (3-0).

Matthijs de Ligt is zaterdag begonnen aan de laatste training. De verdediger herstelt van een liesblessure, die hij vorige week opliep tijdens het trainingskamp in Portugal. Het is nog steeds onduidelijk of De Ligt tegen Oekraïne kan spelen. Media mogen de laatste training van Oranje voor het eerste optreden op de Europese eindronde slechts een kwartier volgen. Ze kunnen dus niet zien of De Ligt volledig wordt belast.

Om 13.45 uur geeft de bondscoach een persconferentie. Mogelijk vertelt hij dan al of hij het tegen Oekraïne aandurft met De Ligt. Mocht De Ligt niet op tijd fit zijn, dan lijkt Jurriën Timber zijn meest logische vervanger. De negentienjarige Ajacied verving De Ligt zondag al tegen Georgië. De Boer heeft ook nog niet laten weten wie zijn eerste doelman wordt op het EK: Maarten Stekelenburg of Tim Krul.

Nederland trapt zondag om 21.00 uur af tegen Oekraïne. Donderdag staat de tweede groepswedstrijd tegen Oostenrijk op het programma. De groepsfase van het EK wordt maandag 21 juni afgesloten met een wedstrijd tegen Noord-Macedonië.