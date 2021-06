Kieft: ‘Ik denk dat De Boer problemen voorzag met hem op de bank’

Zaterdag, 12 juni 2021 om 10:08 • Chris Meijer

Als het aan Wim Kieft ligt, krijgt Maarten Stekelenburg de voorkeur onder de lat in de opstelling van Oranje. Bondscoach Frank de Boer besloot Jasper Cillessen na een positieve coronatest in zijn EK-selectie te vervangen door Marco Bizot. Kieft schrijft in zijn column in De Telegraaf dat De Boer waarschijnlijk al van plan was om Stekelenburg de voorkeur te geven en dat de keuzeheer problemen voorzag met Cillessen op de reservebank.

“Stekelenburg staat dan op doel. Ik denk dat hij sowieso gekeept zou hebben en dat het De Boer niet slecht uitkwam dat Jasper Cillessen een coronabesmetting opliep. Ik denk dat De Boer problemen voorzag met Cillessen op de bank”, stelt Kieft. Als het aan de oud-spits ligt, gaat Oranje in de groepsfase van het EK met een 4-3-3-formatie spelen. Zijn verdediging zou dan bestaan uit Daley Blind, Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt en Denzel Dumfries of Jurriën Timber. Op het middenveld kiest Kieft voor Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum.

Kieft zou voor een driekoppige aanval met Memphis Depay, Donyell Malen en Steven Berghuis kiezen. “Die laatste twee zijn in vorm en lijken toch buiten de boot te vallen. Tijdens hun invalbeurten lopen ze zichzelf enigszins voorbij, maar Malen en Berghuis zullen zich erop moeten instellen dat ze de boel moeten redden als het niet loopt met 5-3-2. En dat gaat gebeuren”, voorspelt Kieft. Een basisplaats voor Malen zou volgens de analist ten koste moeten gaan van Wout Weghorst, ondanks dat de spits van VfL Wolfsburg in zijn woorden ‘goed voor de sfeer’ is en Kieft respect heeft voor zijn doorzettingsvermogen.

“Het is gewoon heel knap om vanuit het niets jezelf in de basis te knokken voor het EK. Het ziet er niet gepolijst uit, maar hij is wel beweeglijker dan Luuk de Jong. De afstand moet niet te groot zijn, dan kruipt hij altijd op het juiste moment achter zijn man en in scoringspositie. Dat is een grote kwaliteit van hem en daarop moet je Weghorst gebruiken als medespeler”, aldus Kieft. “Dit alles neemt niet weg dat Donyell Malen voor mij een betere spits is voor het Nederlands elftal dan Weghorst.”