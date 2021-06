Vermoedelijke opstellingen Nederland - Oekraïne: De Boer hakt knopen door

Zaterdag, 12 juni 2021 om 14:47

Het Nederlands elftal kwam op 12 juli 2014 voor het laatst in actie op een eindtoernooi. Nu, bijna zeven jaar na de WK-troostfinale tegen Brazilië, gaat voor Oranje het EK van start met een wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Oekraïne (21.00 uur). Na een rommelige voorbereiding moet het team van Frank de Boer er staan in het eerste groepsduel. Met Oekraïne treft Nederland direct de zwaarste tegenstander uit de poule. Het team van Andriy Shevchenko kwalificeerde zich op indrukwekkende wijze voor het EK door onder meer Portugal onder zich te houden.

De gebrekkige communicatie richting de afvallers voor de EK-selectie, de verwarring over het aantal speelminuten van Donny van de Beek bij Manchester United, de absentie van Jasper Cillessen, het gelijkspel tegen Schotland, de liesblessure van Matthijs de Ligt, het vertrek van Van de Beek, de keuze tussen Maarten Stekelenburg en Tim Krul, en de discussie over het 5-3-2-systeem. De randzaken waren volop aanwezig rond het Nederlands elftal in voorbereiding op het EK. Waar de negativiteit rond Oranje onder Ronald Koeman was verdwenen, keerde dit vlak voor de start van het toernooi weer terug onder het bewind van De Boer. Met name het 5-3-2-systeem was voer voor discussie, zeker ook omdat Nederland met deze speelwijze allesbehalve overtuigde in de oefenduels met Schotland (2-2) en Georgië (3-0). Met een overwinning op Oekraïne hoopt de Oranje-selectie af te rekenen met het chagrijn.

Eenvoudig wordt dat niet, want Oekraïne is een tegenstander om serieus rekening mee te houden. De ploeg van Shevchenko, die de tenten heeft opgeslagen nabij Boekarest en daar ook de twee andere groepswedstrijden afwerkt, maakte indruk tijdens de EK-kwalificatie. Oekraïne, dat vrijdag naar Amsterdam afreisde, eindigde op de eerste plaats in een poule met Portugal, Servië, Luxemburg en Litouwen. In de Nations League werd vorig jaar gewonnen van Spanje en Zwitserland, terwijl bij de start van de WK-kwalificatie eind maart regerend wereldkampioen Frankrijk op 1-1 werd gehouden. Daartegenover stonden echter ook gelijke spelen tegen Finland (1-1), Kazachstan (1-1) en Bahrein (1-1). Het team van Shevchenko heeft geen ontzag voor grote voetballanden. Zo zal er ook zeker geen ontzag zijn voor Oranje. Integendeel, ‘arrogante’ uitspraken van De Boer werken als een rode lap op een stier bij Oekraïne.

Met resterende groepswedstrijden tegen Noord-Macedonië en Oostenrijk zou een gelijkspel tegen Oranje geen verkeerde uitslag zijn voor Oekraïne. Dynamo Kiev-aanvaller Artem Besedin benadrukte op een persconferentie echter dat er zondagavond vol voor de winst gespeeld gaat worden. “Wij spelen niet voor een gelijkspel, dat is de verkeerde instelling. We hebben grote ambities en willen dit toernooi zo ver mogelijk komen. Daarom spelen wij voor de overwinning. Dat doen we tegen iedere tegenstander.” Ook Roman Bezus, middenvelder van KAA Gent, wil winnen van Oranje. Dat Nederland in een ander systeem gaat spelen, doet hem weinig. “Nederland is een sterk team en wij willen hen verslaan. We spelen ons eigen spel met ons eigen systeem, ongeacht welke tactieken en stijlen zij kiezen tegen ons.”

Van 4-3-3 naar 5-3-2 naar 3-5-2

De Boer maakte zaterdag op de persconferentie duidelijk dat hij kiest voor het nieuwe systeem. Hij noemde het opvallend genoeg niet 5-3-2, maar 3-5-2. “We proberen altijd dominant te voetballen en dat willen we ook met dit systeem. 5-3-2 vind ik negatief klinken, met 3-5-2 heb je al minder verdedigers. We willen het spel in handen krijgen, dat betekent dat je wingbacks altijd vrij hoog staan. Ik denk dat we met deze opstelling de beste mensen op de goede plekken hebben. Spelers die het hele jaar top hebben gespeeld”, zei hij over het strijdplan. Volgens aanvoerder Georginio Wijnaldum zijn ook de spelers positief over het systeem. “Het is ook meer hoe je het invult. Iedereen is het gewend om 4-3-3 te spelen, dus je hebt je voorkeur, maar dit systeem is goed ontvangen door de spelers. We hebben in de wedstrijden gezien wat we goed deden en niet goed deden en daar zijn we mee aan de slag gegaan”, aldus Wijnaldum.

Wijnaldum liet tijdens de persconferentie weten dat het vertrouwen in de selectie in het nieuwe systeem de afgelopen dagen is gegroeid. "Maar dat is ook logisch. Dit is een systeem dat niet iedereen gespeeld heeft, voor sommigen is het nieuw. Dat kon je ook wel zien in het veld, maar daar moet je niet van slag van raken. We hebben het geanalyseerd en zijn erop gaan trainen. Dat geeft vertrouwen: dingen die slecht gingen, gingen op de trainingen al beter." Tijdens de afsluitende training vloog er een vliegtuig boven het trainingsveld met een boodschap: 'Frank, gewoon 4-3-3!'. "Dat is natuurlijk niet iets wat je vaak meemaakt, maar het is niet iets dat we heel groot moeten maken. Dit is gewoon iemand die een mening heeft en het zo heeft laten zien", reageerde Wijnaldum. "Ik heb ook een vliegtuigje gehuurd, met als tekst: 'Bedankt voor de tip, maar het blijft 3-5-2'", reageerde De Boer met een knipoog.

Blessures en afwezigen

Aan de kant van Oranje is het ontbreken van aanvoerder Virgil van Dijk een groot gemis. Cillessen is er door een positieve coronatest niet bij, terwijl Van de Beek de EK-selectie heeft verlaten vanwege een aanhoudende liesblessure. Voor het duel met Oekraïne was Matthijs de Ligt lange tijd het enige vraagteken. De Juventus-verdediger zat tegen Georgië geblesseerd op de tribune en hij gaf afgelopen week aan dat de wedstrijd van zondag voor hem een race tegen de klok is. Zaterdag maakte De Boer bekend dat De Ligt niet bij de wedstrijdselectie zal zitten. “Als het heel spannend was geweest had hij wel gespeeld. Maar we hebben nog twee groepswedstrijden te spelen en we wilden geen risico nemen”, aldus De Boer.

Daley Blind maakte vorige week zondag zijn rentree na zijn enkelblessure. Hij werd na 45 minuten spelen gewisseld en kan terugkijken op een goede rentree. Hij kan zondagavond aan de aftrap verschijnen. Bij Oekraïne waren de zorgen de afgelopen dagen het grootst om Viktor Tsygankov, middenvelder van Dynamo Kiev. Hij moest de afgelopen twee vriendschappelijke wedstrijden laten schieten vanwege een kuitblessure. Tsygankov werkte de afgelopen dagen apart van de groep aan zijn herstel en volgens de UEFA is hij pas weer aangesloten bij de groep.

Vermoedelijke opstellingen

Maarten Stekelenburg heeft de concurrentiestrijd met Tim Krul gewonnen voor een plek onder de lat en zal dan ook tegen Oekraïne het doel verdedigen. “Uiteindelijk is het een gevoel. Het ging tussen Tim en Maarten. Het is een hele moeilijke keuze geweest, maar uiteindelijk is het mijn gevoel geweest. Heel veel respect voor Tim, maar ik kies nu voor Maarten”, zei De Boer zaterdag. De Ligt kampte de afgelopen week met een liesblessure en voor hem komt de wedstrijd te vroeg. Daardoor kan het negentienjarige Ajax-talent Jurriën Timber zich opmaken voor zijn derde basisplaats op rij en eerste minuten op een eindtoernooi. Hij maakte de afgelopen twee oefenduels indruk in de achterhoede en krijgt het vertrouwen van De Boer. Hij is samen met Stefan de Vrij en Daley Blind een van de drie centrumverdedigers.

Denzel Dumfries en Owen Wijndal zijn naar verwachting de twee wingbacks van Oranje. De AZ-back komt op de linkerflank tot dusver nog niet volledig uit de verf in het 5-3-2-systeem, maar lijkt desondanks de voorkeur te krijgen boven Crystal Palace-back Patrick van Aanholt. Wie met name in negatief opzicht opviel tegen Georgië was Marten de Roon, die ook tegen Schotland al geen verpletterende indruk maakte. De Atalanta-middenvelder kreeg de afgelopen dagen veel kritiek te verwerken en menig analist ziet liever Ryan Gravenberch op zijn positie. Toch verwacht het Algemeen Dagblad dat De Boer vasthoudt aan De Roon op het middenveld en hij het Ajax-talent achter de hand houdt.

Het middenveld zal verder bestaan uit Frenkie de Jong en de kersverse Paris Saint-Germain-aanwinst Wijnaldum. In de voorhoede lijkt Wout Weghorst de concurrentiestrijd gewonnen te hebben van Luuk de Jong. De spits van VfL Wolfsburg kreeg de afgelopen twee oefenduels het vertrouwen en tekende tegen Georgië voor zijn eerste interlanddoelpunt. Hij deed dat op aangeven van Memphis Depay, die tegen Oekraïne weer naast hem zal plaatsnemen in de voorhoede. De Boer gaf zijn opstelling nog niet prijs, maar liet weten dat de wissels het hem lastig maken: "Er zijn spelers die op de deur zitten te kloppen en laten weten dat ze er klaar voor zijn", aldus de trainer zaterdag tijdens de persconferentie.

De vermoedelijke opstelling van Oranje volgens het Algemeen Dagblad.

Vermoedelijke opstelling Nederland: Stekelenburg; Dumfries, Timber, De Vrij, Blind, Wijndal; De Roon, Wijnaldum, F. De Jong; Weghorst, Depay

Vermoedelijke opstelling Oekraïne: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov