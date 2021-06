Turkije krijgt ervan langs na EK-start: ‘Hebben we ze wel geanalyseerd?’

Zaterdag, 12 juni 2021 om 09:16 • Laatste update: 09:35

Turkije beleefde vrijdagavond geen beste start van het EK. De ploeg van bondscoach Senol Günes ging in het Stadio Olimpico van Rome met 3-0 onderuit tegen Italië, dat na rust afstand nam van de Turken. Na afloop van de openingswedstrijd van het EK klinken er in de Turkse media kritische geluiden over de speelstijl van Turkije, dat zich in aanvallend opzicht weinig kon laten zien. Voor Turkije wachten in de groepsfase nog duels met Wales (woensdag 16 juni) en Zwitserland (zondag 20 juni).

Fanatik schrijft dat aanvoerder en spits Burak Yilmaz in de steek gelaten werd. “Het was de slechtste wedstrijd in lange tijd”, stelt Umut Eken, journalist van Fanatik. “We speelden heel slecht en konden niet reageren. Ik weet niet of het aan de keuzes van de bondscoach lag, maar met deze spelopvatting sluipt er vanzelf slordigheid in de ploeg. Natuurlijk is Italië een geweldig elftal, maar hebben we ze überhaupt geanalyseerd? Dit is niet ons karakter, we zouden niet zo moeten spelen. Het is niet zo dat Italië ons dwong zo te spelen, dat was een uitgedacht plan.”

“We zijn nooit in staat geweest om onze potentie te laten zien. Misschien hebben de spelers een wedstrijd gespeeld die ze zo snel mogelijk willen vergeten. Zeg me één speler die goed gespeeld heeft. Ik denk dat we alleen succes kunnen hebben als we onze volle potentie benutten” zo analyseert oud-voetballer Erman Özgür in Tivibuspor. Metin Tekin, voormalig speler van onder meer Besiktas en in het verleden werkzaam als assistent bij de nationale ploeg van Turkije, is in gesprek met Hürriyet - dat schrijft over een toch 'verrassende nederlaag' - genadiger.

“We zullen hiervan moeten leren, maar de volgende wedstrijden zijn tegen Wales en Zwitserland. Die zitten niet op het niveau van Italië. Ik wist niet dat zij zó sterk waren. Geen team, zelfs Frankrijk niet, heeft dit tegen ons kunnen doen. We hebben één schot op doel geleverd, Italië 24”, aldus Tekin. Ook oud-international Tumer Metin roemt Italië. “We hebben tegen een van de favorieten verloren. Dat kan, maar we hadden een slechte dag. We konden niet opbrengen wat nodig is in zo’n wedstrijd.”

“We kwamen niet onder de druk van Italië uit en we speelden ze in de kaart met fouten. Na de tweede goal waren we mentaal en fysiek gebroken. Italië was superieur. We hadden geen antwoord op hun snelheid en techniek. We hebben verloren van een beter team, zo eerlijk moeten we zijn”, zo luidt de verklaring van Günes na de nederlaag tegen Italië. “Hoe beter Italië werd, des te meer liepen wij achter de feiten aan. We hadden de punten goed kunnen gebruiken, maar zelfs als we hadden gewonnen, waren we er nog niet geweest. Dit maakt de uitdaging wel groter, dat is duidelijk. We hebben nog twee wedstrijden te gaan en die willen we allebei winnen.”

Zijn collega Roberto Mancini toonde zich voor de camera van Rai Sport tevreden met het resultaat tegen Turkije. “We hebben goed gespeeld. In de eerste helft kregen we het niet voor elkaar om te scoren en hadden we het niet makkelijk. Het is toch de eerste wedstrijd en Turkije heeft een sterke ploeg. De beslissing viel toen we het tempo opvoerden, waardoor we telkens de vrije man wisten te vinden. Deze start geeft ons en alle Italianen een zeer goed gevoel, ik hoop dat er meer van dit soort avonden volgen.”