Frenkie de Jong: ‘Mijn vader vindt zijn vak helemaal geweldig’

Zaterdag, 12 juni 2021 om 08:42

Frenkie de Jong begint zondag, als Oranje het EK opent met de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA, aan zijn eerste eindtoernooi met het Nederlands elftal. De 24-jarige middenvelder van Barcelona kreeg het Oranje-gevoel tijdens de eindtoernooien met de paplepel ingegoten van vader John. “Mijn vader houdt er echt heel erg van als het Nederlands elftal speelt. Dat was vroeger al zo”, zegt De Jong in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De Jong senior werkt als parkeerwachter in Delft, een vrij groot contrast met het leven in de spotlights van zijn zoon. “Maar mijn vader vindt zijn vak helemaal geweldig. Hij komt veel buiten, fietst veel, kent iedereen. Hij is volgens mij meer met de mensen aan het praten dan dat hij boetes uitdeelt”, vertelt De Jong. Hij groeide mede dankzij de passie van zijn vader op met het enthousiasme rond de eindtoernooien waarop Oranje actief was. Het laatste eindtoernooi waarop Oranje actief was - het WK van 2014 in Brazilië - keek De Jong thuis met familie en vrienden, toen nog als speler van Willem II.

Het artikel gaat verder onder de video Janssen over relatie De Boer: 'Daarin zijn er betere trainers' Meer videos

“Vanaf een bepaalde leeftijd heb ik best vaak gedacht: dat wil ik ook. Voor mijn gevoel was het altijd reëel om zelf een groot toernooi mee te maken. Ik was een jaar of twaalf toen, je kunt dat nog helemaal niet weten, maar ik heb dat wel altijd zo gevoeld: ik kan daar ook ooit staan”, zegt de middenvelder. Ondanks dat hij niet het gevoel heeft dat ‘hij net komt kijken’, noemt hij het eerste eindtoernooi met Oranje wel speciaal. “Met de jongens die op het WK van 2014 hebben gespeeld, heb je het erover. Ook over de waarde van toernooi-ervaring.”

“Je merkt dat nu de nationale competities afgelopen zijn, dat het meer begint te leven bij de mensen. Die reclames op televisie, daar merk je het al aan. Zolang ik zelf niet in zo’n spotje zit, vind ik dat wel mooi”, vervolgt De Jong. Hij bestempelt Frankrijk als de grote favoriet voor het EK. “Daarachter zitten denk ik acht teams die ook kans maken. Daar horen wij denk ik ook bij. Zegt iedereen dat? Nee, dat hebben we niet bewust zo afgesproken met elkaar, hoor. Ik denk ook wel dat iedereen dat echt zo voelt.”