Wesley Sneijder: ‘Daarom heb ik dit EK hoge verwachtingen van hem’

Zaterdag, 12 juni 2021 om 07:45

Memphis Depay heeft alles in zich om tijdens het EK de leider van Oranje te zijn, zo stelt Wesley Sneijder. De oud-middenvelder maakte de 27-jarige aanvaller mee toen hij bij het WK van 2014 in Brazilië net binnenkwam bij het Nederlands elftal. “Sindsdien is hij als voetballer een stuk completer geworden en mede door het geloof als mens een stuk rustiger”, geeft Sneijder te kennen in gesprek met De Telegraaf.

“Hij heeft het in zich om de leider van Oranje te zijn, want anders word je ook geen aanvoerder van Olympique Lyon. Maar nu het toernooi begint, moet hij opstaan en het elftal bij de hand nemen”, zegt Sneijder. De recordinternational van het Nederlands elftal zegt zichzelf enigszins te herkennen in Depay. “Ik voelde ook geen druk, wilde net als hij alleen maar plezier maken. En voetballen is het leukste wat er is. Memphis straalt ook uit dat de bal hem gelukkig maakt.”

Het artikel gaat verder onder de video Janssen over relatie De Boer: 'Daarin zijn er betere trainers' Meer videos

“Memphis kan het elke verdediger lastig maken”, zo gaat Sneijder verder. “Hij heeft een goede individuele actie en scorend vermogen. Maar het mooiste aan hem is dat hij anderen beter kan laten voetballen en daarom heb ik dit EK hoge verwachtingen van hem. Ik hoop ook écht dat hij ze gaat waarmaken en gun hem dat, want Memphis is een bijzonder goede jongen.”

Valentijn Driessen noemt Depay in een analyse voor De Telegraaf de ‘enige hoop in Oranjes onzekere EK-avontuur’. “De enige speler die het verschil kan maken - Depay - schreeuwt om een vrije rol in de spits. Maar niet wordt gehoord door de bondscoach”, schrijft Driessen. Hij signaleert dat bij De Boer tactiek belangrijker is dan de internationals en noemt de huidige gang van zaken ‘God zegene de greep’, iets dat ‘zomaar verkeerd kan uitpakken. “Alleen niet voor Memphis. Die staat met zijn individuele kwaliteit boven alle partijen, boven alle systemen en boven alle bondscoaches. Hij is de enige hoop in Oranjes onzekere EK-avontuur.”